Brokstedt: Der unfassbare Auftritt des Angeklagten

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

damit hatte heute keiner der Prozessbeobachter gerechnet. Im Mordprozess um die Messerattacke in einem Regionalzug bei Brokstedt hat der Angeklagte Ibrahim A. alles bestritten. Er sei unschuldig, sagte der staatenlose Palästinenser. Es ist eine Aussage, die empörend wirkt. Denn das Verbrechen wurde in einem voll besetzten Zug verübt. Mehr als 100 Zeugen werden dazu in den kommenden Verhandlungstagen gehört werden. Dass Ibrahim A. in der Berichterstattung in der Regel nicht als Täter, sondern als mutmaßlicher Täter bezeichnet wird, begründet sich im Respekt vor dem Gericht. Ihm fällt es am Ende zu, das Urteil zu fällen und zu verkünden. Warum sich der Angeklagte der Realität verweigert, bleibt sein dunkles Geheimnis.

Einen würdigen Übergang zu anderen Themen zu finden, ist nahezu unmöglich. Verzichten wir also darauf. Was gibt es sonst? Zum Beispiel die Bundesjugendspiele. Die sind nämlich schon sehr bald auch nicht mehr das, was sie mal waren. Gut so, werden die sagen, die einfach nur sehr schlechte Erfahrungen an diese Tage voller Anstrengungen und Enttäuschungen haben. Aber wie will man das verhindern? Um weniger sportlichen Kindern Frust zu ersparen, soll in der Grundschule aus dem Wettkampf ein Wettbewerb werden, bei dem die Leistungen nicht mehr so unerbittlich genau gemessen werden wie einst. Ob das mehr Lust auf Bewegung macht oder am Ende all die anderen Kinder frustriert, die eigentlich sehr gern beweisen wollen, wie schnell sie laufen, wie weit sie springen oder wie gut sie werfen können? Abwarten. Die Wahrheit liegt auch hier auf dem Platz

Sie ist wieder da! Die „Gorch Fock“ hat das etwas müde Sturmtief „Poly“ gut überstanden und machte heute wieder in ihrem Heimathafen Kiel fest. Knapp vier Monate war das rundum sanierte Segelschulschiff unterwegs. 13.000 Kilometer legte die „Gorch Fock“ auf ihrer Reise zurück. Schade nur, dass sie erst jetzt - knapp zwei Wochen nach dem Ende der Kieler Woche - wieder hier ist. Was wäre es für ein Bild gewesen, wenn sie bei dem Prachtwetter in diesem Jahr die Windjammerparade angeführt hätte. Deshalb kleiner Tipp an die Reiseplaner der Marine: Die Kieler Woche ist immer die letzte volle Woche im Juni. Ist für die künftige Reiseplanung also gut zu merken.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Die "Gorch Fock" in der Innenförde. Das Segelschulschiff kehrte von seiner 175. Ausbildungsreise zurück. Nach gut vier Monaten machte die Bark in ihrem Heimathafen in Kiel fest. © Quelle: Frank Molter/dpa

Das Marine-Segelschulschiff „Gorch Fock“ hat am Freitag wie geplant im Marinestützpunkt festgemacht. Mehrere Hundert Angehörige, Freunde und Gäste begrüßten bei bestem Sommerwetter die Stammbesatzung und die Rekruten.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten





Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN