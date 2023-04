Brokstedt: Für die Staatsanwaltschaft war es Mord

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es ist eine der Nachrichten, die einen aufhorchen lässt, obwohl sie jeder genau so erwartet hat. Drei Monate nach der Messerattacke in einem Zug bei Brokstedt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Ibrahim A. erhoben. Aus Sicht der Ankläger ist die Sache klar: Ibrahim A. muss sich wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes in vier weiteren Fällen vor Gericht verantworten. Die juristische Aufarbeitung der Tat, die ganz Deutschland entsetzte, schreitet damit zügig voran. Das ist gut so - auch wenn es den Schmerz der Opfer nicht lindern kann.

Der Kommunalwahlkampf nimmt langsam ein wenig Fahrt auf. Unabhängig vom Ergebnis am 14. Mai steht jetzt schon fest, dass sich das Gesicht der Kieler Ratsversammlung deutlich ändern wird. Denn 24 der 59 Mitglieder werden definitiv nicht mehr dabei sein - darunter auch altgediente Politiker und Politikerinnen, die zum Teil Jahrzehnte die Geschicke der Landeshauptstadt bestimmt haben. Mein Kollege Michael Kluth hat die lange Liste einmal durchgearbeitet - und zugleich die Arbeit der Ratsversammlung in den vergangenen fünf Jahren unter die Lupe genommen.

Wenn eine angekündigte Sperrung verschoben wird, ist das für viele Verkehrsteilnehmer in aller Regel ein Grund zur Freude. Im Fall der Levensauer Hochbrücke kann von Freude aber gar keine Rede sein. Eine Beschwerde gegen die Bauvergabe der Widerlage hat das Projekt vorerst gestoppt. Nun ist die Vergabekammer am Zug. Ob damit der gesamte Zeitplan für den Neubau in Gefahr ist? Für die Verkehrsteilnehmer wäre das eine schlechte Nachricht.

Niedlicher geht es nicht: Das Eisbärenbaby im Tierpark Hagenbeck dürfte die Herzen der Besucher im Sturm erobern. © Quelle: -/Tierpark Hagenbeck/dpa

Was haben niedliche Tierfotos auf einem Nachrichtenportal zu suchen? Gute Frage! Aber an den Bildern aus dem Tierpark Hagenbeck, die heute über die Agentur verbreitet wurden, kann man nicht so ohne Weiteres vorbeischauen. Und wie es um die Zukunft der Eisbären steht, ist angesichts einer hart geführten Debatte um die richtige Klimapolitik schließlich auch eine hochpolitische Frage. Alles zum Eisbärenbaby lesen Sie übrigens hier.

