Daniel Günther fordert: Straftäter schneller und effizienter abschieben

Brokstedt/Kiel. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat nach dem tödlichen Messerangriff in der Regionalbahn von Kiel nach Hamburg schnellere Abschiebungen von Straftätern gefordert. „Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass jemand, der in unserem Land solche, zum Teil schwere Straftaten begangen hat und deswegen auch zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde, sein Gastrecht verwirkt hat“, sagte Günther dem „Hamburger Abendblatt“ (Sonnabend).

Es sei „bitter“, dass sich so jemand noch immer in Deutschland aufhalte – bei allen Schwierigkeiten, die es gebe, Kriminelle abzuschieben. Bei Abschiebungen müsse man in ganz Deutschland besser und schneller werden. „Es gibt einen breiten gesellschaftlichen Konsens, dass wir in diesem Bereich bei Straftätern wirklich viel, viel schneller und effizienter werden müssen“, sagte Günther.

Daniel Günther: Härtere Strafen bei Taten mit Messern

Neben einer besseren behördlichen Zusammenarbeit forderte der Ministerpräsident auch, bei Straftaten mit Messern über das „Strafmaß und Möglichkeiten der Verschärfung“ nachzudenken. Auch mit den bestehenden Gesetzen ließen sich härtere Strafen verhängen. Günther sieht die Justiz in der Verantwortung und mahnt schnelle Urteile an.

Der mutmaßliche Täter von Brokstedt, ein 33-jähriger Palästinenser, sitzt in Untersuchungshaft wegen zweifachen Mordes und versuchten Totschlags in vier Fällen. Ihm wird vorgeworfen, bei dem Messerangriff in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg am 25. Januar zwei Menschen getötet und fünf Menschen verletzt zu haben, drei davon lebensgefährlich. Ibrahim A. lebt seit 2014 in Deutschland, wurde mehrfach verurteilt. Knapp eine Woche vor der Tat war er aus der U-Haft in Hamburg entlassen worden.

Unterdessen wies die Hamburger Justizbehörde nochmals darauf hin, dass es für ein psychiatrisches Gutachten vor seiner Entlassung keine Grundlage gab. „Nach Aufhebung des Haftbefehls war Ibrahim A. sofort und ohne Auflagen aus der Untersuchungshaft zu entlassen“, teilte die Justizbehörde am Sonntag mit. Dies habe die Behörde bereits am 2. Februar im Justizausschuss mitgeteilt. Im Rahmen seiner regelmäßigen Behandlungstermine habe der Facharzt bei Ibrahim A. wiederholt aktenkundig festgestellt, dass keine Eigen- oder Fremdgefährdung besteht, zuletzt bei einem Behandlungstermin am Tag vor der Entlassung, welcher zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt war.

Tatverdächtiger Ibrahim A.: Im Gefängnis durchgehend psychisch auffällig

„Vor diesem Hintergrund bestanden für die Hamburger Justizbehörden ungeachtet seiner laufenden psychiatrischen Behandlung weder ein Anlass, noch eine rechtliche Handhabe, zur Gefahrenabwehr eine vorübergehende Unterbringung von Ibrahim A. in einem psychiatrischen Krankenhaus zu veranlassen“, hieß es weiter. Mit der Aufhebung des Haftbefehls war Ibrahim A. unverzüglich in Freiheit zu entlassen. Jede weitere Freiheitsentziehung wäre rechtswidrig gewesen. Auch für Auflagen oder Weisungen habe bei der Entlassung aus der Untersuchungshaft keine gesetzliche Grundlage bestanden.

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) hatte berichtet, dass es kein psychiatrisches Abschlussgutachten vor der Entlassung von Ibrahim A. gegeben habe. Erstmals äußerten sich in dem Bericht auch ein Psychiater und Bediensteter der Justizvollzugsanstalt (JVA) Billwerder. Der Leiter des Instituts für Forensische Psychiatrie und Suchtmedizin, Jochen Brack, der Ibrahim A. im Juli 2022 untersucht hatte, sagte, der 33-Jährige sei während seiner Inhaftierung durchgehend psychisch auffällig gewesen. Neben einer Suchterkrankung „stellte sich das Erkrankungsbild einer wahnhaften Störung bzw. psychotischen Reaktion im Rahmen der Inhaftierung dar“.