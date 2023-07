Prozess um Messerattacke von Brokstedt: Ibrahim A. streitet Tat ab

Itzehoe. Nach der Messerattacke von Brokstedt ist am Freitagmorgen der Prozess gegen den Tatverdächtigen Ibrahim A. in Itzehoe mit der Verlesung der Anklage gestartet. Der 34-jährige Palästinenser, dem zweifacher Mord und vierfacher versuchter Mord vorgeworfen wird, äußerte sich zu den Vorwürfen.

„Das stimmt alles nicht, ich bin unschuldig, das wird alles nur in den Medien behauptet“, sagte der Angeklagte. Als der staatenlose Mann um 9.58 Uhr den kalten, fensterlosen Raum betrat, wirkte er verwirrt, anteilnahmslos und hatte einen starren Blick. Während der Anklageverlesung rutschte er auf dem Stuhl hin und her und antwortete auf die Fragen des Richters mal auf Deutsch, mal auf Arabisch, kurzzeitig sogar auf Englisch. Gut eine Stunde vorher wurde er in Hand- und Fußfesseln mit einem Auto der Justizvollzugsanstalt Neumünster von mehreren Beamten der Mobilen Einsatzgruppe der Justiz ins Gebäude gebracht.

Bluttat von Brokstedt: Das ist passiert

Am 25. Januar soll der Mann in einem Regionalzug auf der Strecke von Kiel nach Hamburg zunächst eine 17-jährige Schülerin aus Elmshorn mit einem Fleischmesser mit 26 Hieben getötet haben. Das Messer mit einer 20 Zentimeter langen Klinge hatte er zuvor im Familiamarkt in Kiel-Wik mitgenommen. Der Freund der Schülerin, ein 19-jähriger Brokstedter, soll noch versucht haben, seiner Freundin zu helfen, wurde dann aber laut Staatsanwaltschaft mit zwölf Stichen selbst niedergestochen.

Anschließend soll Ibrahim A. wahllos mit jeweils mehreren Messerstichen zwei Frauen und zwei Männer schwer verletzt haben, bevor er von Zuggästen gestoppt werden konnte. Die vier Verletzten schwebten danach in Lebensgefahr und behielten von ihren Verletzungen bleibende Schäden, vorwiegend Narben im Gesicht, Hals und Brustbereich. Nach Ansicht der Staatsanwältin Janina Seyfert von der Staatsanwaltschaft Itzehoe handelte Ibrahim A. „heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen“. Seine Opfer hätten sich im Zug in einer Alltagssituation befunden und nicht mit einem Angriff rechnen können.

Messerattacke Brokstedt: Angehörige und Opfer in der Nebenklage

Drei der Überlebenden sowie fünf Angehörige der beiden Todesopfer treten im Prozess als Nebenkläger auf. Beim Prozessauftakt war niemand aus den Familien anwesend. Ein junger Mann, der bei der Überwältigung des Angeklagten geholfen hatte, hingegen schon. Die ersten der insgesamt 127 Zeugen werden erst am nächsten Verhandlungstag, 17. Juli, aussagen. Dann sollen sich zwei Zeugen aus dem Zug äußern.

Ibrahim H. hat Kontakt zu Anwalt abgebrochen

Ibrahim A. behauptete in seiner Einlassung, dass Mithäftlinge in der JVA Neumünster an seine Zellentür geklopft hätten, was ihn gestört hätte. In Neumünster war er nach der Bluttat in der Untersuchungshaft untergebracht worden. Dort fiel Ibrahim A. mehrfach wegen aggressiven Verhaltens auf und legte zuletzt ein Feuer in seiner Zelle. Sein Verteidiger hätte eine Unterbringung in einer Psychiatrie statt in der Untersuchungshaft für besser gehalten. Der Kontakt zwischen dem Angeklagten und seinem Anwalt ist aber schon seit einige Wochen abgebrochen. Der Tatverdächtige will nicht mehr mit ihm sprechen.

2022 stach Ibrahim H. Mann in Hamburg nieder

Auch seine Haftstrafe, die er vor der Bluttat in Hamburg verbüßen musste, habe er „zu Unrecht“ verbüßen müssen, sagte der Tatverdächtige. Er fühle sich ständig angegriffen und verfolgt. In Billwerder hatte A. nach einer gefährlichen Körperverletzung ein Jahr in Untersuchungshaft gesessen. Im Januar 2022 hatte der Palästinenser einen Mann vor einer Obdachlosenunterkunft in Hamburg niedergestochen.

Vor dem China Logistic Center war ein großer Andrang. Schon zwei Stunden vor dem Prozessbeginn gegen Ibrahim A. waren erste Journalisten da. © Quelle: Gunda Meyer

Großes Interesse am Prozessauftakt gegen Ibrahim A.

Wegen des großen Medienrummels und der intensiven Kontrolle der Personen, fing der Prozess später als geplant an. Allein 147 Journalisten von 23 Medienunternehmen haben sich für den Prozess akkreditieren lassen. Rund 15 Zuschauer waren zudem anwesend. Deswegen findet der Prozess auch nicht im Landgericht statt, sondern im China Logistic Center im Gewerbegebiet Itzehoe. Dort startete bereits das Stutthof-Verfahren gegen eine ehemalige KZ-Sekretärin.

