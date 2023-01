Brokstedt: Trauer um die Opfer, Unverständnis über die Behörde

Die Messerattacke im Regionalzug löst eine bundesweite Debatte aus. Am Morgen besucht die Bildungsministerin die Schule der Opfer. Am Abend ist ein Trauergottesdienst geplant. Mehr zur aktuellen Lage in der „Post aus dem Newsroom“.

Blumen und Kerzen auf dem Bahnsteig in Brokstedt erinnern an die Opfer der Messerattacke.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es ist Tag zwei nach der Messerattacke in einem Regionalzug. Und in das Entsetzen und die Trauer mischt sich immer mehr Unverständnis. Denn je mehr über die bisherigen Straftaten und das Leben von Ibrahim A. bekannt wird, desto größer steht die Frage im Raum, warum beispielsweise das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht eingegriffen hat - obwohl nach Hinweisen der Landeshauptstadt Kiel bereits 2021 ein Widerrufs- und Rücknahmeverfahren gegen den Mann eingeleitet worden war. Warum der 33-Jährige wenige Tage vor der verhängnisvollen Tat ohne weitere Auflagen aus der U-Haft in Hamburg entlassen wurde - obwohl bekannt war, dass Ibrahim A. zur Gewalt neigte und keinen festen Wohnsitz hatte. Der Fall Ibrahim A. hat nicht nur bundesweite Betroffenheit ausgelöst, sondern auch eine bundesweite und längst überfällige Debatte um das Aufenthaltsrecht angestoßen - denn er offenbart beispielhaft die Lücken im System. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat Aufklärung versprochen.

Den Menschen, die um ein gerade mal 16 Jahre altes Mädchen und einen 19-jährigen Ausbildenden trauern, kann diese Debatte kein Trost sein. Beide besuchten ein Regionales Bildungszentrum in Neumünster, wo heute morgen Bildungsministerin Karin Prien (CDU) zu Gast war. Das Gespräch mit Freunden und Mitschülern der beiden fand natürlich ohne Journalisten statt. Im Anschluss erklärte Prien, sie habe eine Schulgemeinschaft erlebt, „die zusammensteht und die gemeinsam versucht, mit einem solchen unfassbaren Ereignis fertig zu werden“. In unserem Liveblog finden Sie auch ein Video dazu.

Die Aufarbeitung der Tat, die vielen offenen Fragen und die politische Debatte beherrschen weiter die Nachrichtenlage und stehen im Fokus unserer Arbeit. Hier ein Überblick über die aktuell wichtigsten Artikel zum Thema.

Aktion zum Zeugnistag: Meine neue Schule

Ganz vergessen wollen wir sie nicht, die vielen anderen Themen vor unserer Haustür. Eines davon spielt in vielen Familien heute und am Wochenende eine große Rolle - der Zeugnistag. Vor allem für die Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse sind die Halbjahreszeugnisse von großer Bedeutung. Denn sie geben den entscheidenden Hinweis über die weitere Schullaufbahn. Eine Entscheidungshilfe soll auch in diesem Jahr wieder unsere Aktion „Meine neue Schule“ sein. Auf KN-online stellen wir alle weiterführenden Schulen in der Region vor. Welches Profil haben die einzelnen Schulen? Welcher Schulabschluss ist möglich? Gibt es eine Hausaufgabenbetreuung, eine Mensa, Arbeitsgruppen? In den jeweiligen Porträts finden Sie die Antworten auf die wichtigsten Fragen. So können Sie zu Hause in Ruhe vergleichen und überlegen, welche Schulen für Ihr Kind in Frage kommen könnten.

