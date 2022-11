Brückenabriss auf A7: Wenig Stau am Sonnabend, Arbeiten kommen gut voran

Das Verkehrschaos bleibt auch am Sonnabend bisher aus: Die Vollsperrung der A7 in Hamburg sorgte nur für wenig stockenden Verkehr. Der Abriss der drei Brücken läuft derweil nach Plan.

Bagger, Kräne und weitere Baufahrzeuge arbeiten an Brücken über die A7. Die Autobahn ist daher am Wochenende in Hamburg zwischen Heimfeld und Volkspark voll gesperrt.

Hamburg/Kiel. Wenig Staus und Arbeiten, die gut vorankommen: Das befürchtete Verkehrschaos auf der A7 bleibt am Sonnabend bisher aus. Die Autobahn 7 mit dem Elbtunnel ist in Hamburg seit Donnerstagabend voll gesperrt, weil drei Brücken abgerissen werden. Trotzdem bildete sich am Sonnabendmorgen kein Stau, hieß es von der Verkehrsleitzentrale.

Auch auf den Umleitungsstrecken über die A1 sowie innerstädtisch über die Elbbrücken floss der Verkehr. Gegen Mittag stockte der Verkehr in der Innenstadt von Hamburg punktuell. Dem begegne man mit der Optimierung der Ampelschaltung, erklärte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale. Insgesamt sei es aber relativ ruhig. Am Kieler Hauptbahnhof blieb es ebenfalls ruhig, ein ungewöhnlich starkes Umsteigen auf die Bahn war nicht erkennbar.

Vollsperrung A7: Abriss der Brücken in Hamburg verläuft nach Zeitplan

Die Sperrung der A7 wurde am Freitagabend ausgeweitet. Damit ist die gesamte Strecke zwischen Hamburg-Volkspark im Norden und Hamburg-Heimfeld im Süden der Stadt sowohl in Richtung Flensburg als auch in Richtung Hannover nicht befahrbar.

Die Brückenabrissarbeiten kämen gut voran, sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH Nord am Sonnabendmittag. Der Überbau von zwei der drei Brücken sei bereits abgerissen und kontrolliert aufs Fallbett gelassen worden. Die Trümmerteile der abgerissenen Bauwerke wurden vor Ort zerkleinert und für das Recycling sortiert. Die Lastkraftwagen beginnen bereits mit dem Abtransport.

Autobahn 7 soll am Montagmorgen wieder frei sein

An einer dritten Brücke am Osdorfer Weg sind die Bagger derweil noch im Einsatz. Doch auch hier laufe alles nach Zeitplan, so die Sprecherin. Am Montagmorgen gegen 5 Uhr soll die A7 wieder freigegeben werden.

Die drei Brücken über der A7 müssen abgerissen werden, weil die Autobahn von sechs auf acht Spuren erweitert wird und im Bereich Altona einen gut zwei Kilometer langen Lärmschutzdeckel bekommt. Südlich des Elbtunnels wird die Autobahn ebenfalls auf acht Spuren erweitert. Zu dem Projekt gehört auch die Erneuerung der Rampe am südlichen Ende des Elbtunnels. Außerdem entsteht bei Hamburg-Moorburg ein neues Autobahnkreuz, das die A7 mit der neuen A26 aus Niedersachsen verbinden wird.