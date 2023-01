Unter Polizeischutz: LNG-Schiff „Hoegh Gannet“ in Brunsbüttel eingetroffen

Kiel. Das Tankschiff „Hoegh Gannet“ kam mit dem ersten Morgenlicht die Elbe hoch und machte in Brunsbüttel fest. Am Elbehafen soll es nun Flüssigerdgas aus Abu Dhabi annehmen, einlagern und nach der Umwandlung ins deutsche Gasnetz einspeisen.

Die besondere Bedeutung des 294 Meter langen und 46 Meter breiten Spezialschiffes war schon in der Deutschen Bucht sichtbar. Die Bundespolizei nahm den Tanker mit dem Einsatzschiff „Bad Düben“ in der Nacht in Empfang und eskortierte es in die Elbmündung.

Mehrere Schlepper drückten den 294 Meter langen Koloss kurz vor 8 Uhr an die Pier im Elbehafen Brunsbüttel. Dort, wo sonst nur Kohle, Rohöl oder Propangas angelandet werden, kommt von nun an alle zwei Wochen ein Tankschiff mit LNG aus dem Persischen Golf.

Die „Hoegh Gannet“ soll als schwimmendes Lager und Regasifizierungsplattform das auf 162 Grad heruntergekühlte Flüssigerdgas in einen gasförmigen Zustand umwandeln und dann ins Landnetz einspeisen.

Erste Lieferung Erdgas auf dem Weg nach Brunsbüttel

Die erste Lieferung Erdgas befindet sich bereits auf dem Weg nach Brunsbüttel. Es kommt mit einem Gastanker aus Abu Dhabi und ist bereits seit Dezember unterwegs. Es soll noch im Januar neben der „Hoegh Gannet“ festmachen.

Für die Ankunft gilt in Brunsbüttel eine erhöhte Sicherheitsstufe. Kräfte der Landespolizei sichern die Zufahrten und das Gelände des Elbehafens. Umweltverbände hatten Proteste angekündigt. Auch bei der Ankunft des ersten LNG-Schiffs in Wilhelmshaven protestierten Umweltschützer – sie fürchten durch den Terminalbetrieb Schäden für das Wattenmeer.

Die deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert die aus ihrer Sicht viel zu umfangreichen Lieferungen des fossilen Energieträgers. Auch die mögliche Lieferung von durch Fracking gewonnenes LNG aus den USA wird kritisch gesehen.

Einweihung des LNG-Terminals Brunsbüttel mit Robert Habeck

Zur Einweihung des LNG-Terminals in Brunsbüttel kündigte sich viel Prominenz an: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sowie der Energiekonzern RWE und Gäste aus Abu Dhabi.

Auch Mariam al-Mheiri, Ministerin für Klimaschutz und Umwelt der Vereinten Arabischen Emirate, reiste für das Event nach Schleswig-Holstein. Bereits am Donnerstag traf sie Ministerpräsident Daniel Günther in Kiel und vereinbarte einen Ausbau der Energiepartnerschaft mit Schleswig-Holstein.

Die Politikerin gilt als das Gesicht der Emirate für Nachhaltigkeit. Sie hat in Deutschland Maschinenbau studiert und will jetzt die Transformation der Emirate als Lieferant von fossilem Öl und Gas hin zu grünem Wasserstoff gestalten.

„Hoegh Gannet“ von RWE gechartert – betrieben durch Reederei Hoeg

Die „Hoegh Gannet“ wurde durch den Energiekonzern RWE gechartert. Betrieben wird der 2018 in Korea bei Hyundai gebaute Tanker durch die norwegische Reederei Hoegh. Das gewaltige Schiff ist so konstruiert, dass es 20 Jahre ohne Dockung an einem Liegeplatz liegen und von dort Gas in lokale Netze einspeisen kann. In Brest wurde das Schiff für den Einsatz in Deutschland umgebaut.

Der Essener Energiekonzern RWE hatte bereits im Mai im Auftrag der Bundesregierung die „Hoegh Gannet“ und die Schwester „Hoegh Esperanza“ langfristig gechartert. Die „Hoegh Esperanza“ liegt seit Dezember in Wilhelmshaven.

Mit den Schiffen können jährlich bis zu 14 Milliarden Kubikmeter Gas ins deutsche Netz eingespeist werden. Es ist mittelfristig geplant, die „Hoegh Gannet“ in Brunsbüttel durch einen großen Importterminal an Land zu ersetzen.