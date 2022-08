Kiel. Schleswig-Holsteins Landesregierung will das in Brunsbüttel geplante Terminal zur Anlandung von Flüssiggas (LNG) bis zum Jahreswechsel betriebsbereit machen. Erforderlich ist unter anderem eine Leitungsanbindung, um die Kapazitäten ins Netz einzuspeisen. „Das bekommen wir hin“, versprach Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag nach einem knapp einstündigen Gedankenaustausch mit dem Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Das Land wolle einen substanziellen Beitrag leisten, um in der bevorstehenden kalten Jahreszeit einen Gasmangel zu verhindern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zeitgleich zu Brunsbüttel soll ein schwimmendes Terminal in Wilhelmshaven ans Netz gehen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) unterzeichnete am Dienstag mit Energieunternehmen eine entsprechende Absichtserklärung und sprach von einem „Signal des Vertrauens“. Er sei optimistisch, dass der unter Hochdruck zu entwickelnde Aufbau einer LNG-Infrastruktur gelingt. Deutschland müsse sich weniger erpressbar machen.

Auch private Betreiber arbeiten an schwimmenden LNG-Terminals

Russland hatte zuletzt seine Lieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 stark gedrosselt. In Habecks Absichtserklärung mit den Unternehmen Uniper, RWE, EnBW und der EnBW-Tochter VNG geht es darum, dass die LNG-Schiffe bis März 2024 „vollausgelastet“ Gas zur Verfügung gestellt bekommen. Bisher hatte Deutschland keine eigenen Terminals zur Anlandung von LNG. Als weitere Standorte sieht der Bund Stade und Lubmin vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben von Bundesnetzagenturchef Müller arbeiten private Betreiberunternehmen bereits an zwei weiteren Projekten dieser Art in Lubmin und Wilhelmshaven. Sollte es gelingen, 20 Prozent Energie einzusparen und zusätzliche Mengen Flüssiggas sicherzustellen, „können wir den kommenden Winter mit zwei Handbreit Wasser unterm Kiel durchstehen“, sagte er. Abhängig sei das von einem durchschnittlichen Winter und davon, dass Bürgerinnen und Bürger weniger Energie verbrauchen. „Allein ausreichende Speicherfüllstände werden nicht reichen, an einer Gasmangellage vorbeizukommen.“

Lesen Sie auch

Unterdessen äußerte CDU-Landtagsfraktionschef Tobias Koch an der Gasumlage Kritik. Der Beschluss der Bundesregierung enthalte einen Webfehler: Zum ohnehin schon verdoppelten oder verdreifachten Gaspreis komme jetzt noch die staatliche Umlage, um Verluste der Gasversorger aus anderen Verträgen auszugleichen, bei denen Preise nicht angepasst werden konnten. „Diese Mehrfachbelastung einiger Kunden zugunsten günstiger Gaspreise anderer Kunden halte ich für hochgradig ungerecht“, sagte er am Dienstag. Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) hatte die Umlage dagegen am Vortag als notwendig bezeichnet, um die Stabilität des Energiesystems zu sichern und es den finanziell stark beanspruchten Versorgern zu ermöglichen, Mehrkosten auf breite Schultern zu verteilen. Die Koalition habe offenbar einen Dissens, stellte Oliver Kumbartzky (FDP) fest. „Hier zeigt sich grünes Selbstbewusstsein, das davon ausgeht, dass die CDU politisch genauso flexibel ist wie die vergangenen fünf Jahre.“