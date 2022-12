„Weihnachtsmann“ stiehlt Damen-Pumps in Brunsbüttel

Brunsbüttel. Um seiner Freundin zu Weihnachten trotz eigener leerer Geldbörse eine Freude zu bereiten, hat ein Mann in Brunsbüttel ein Paar Pumps gestohlen. Allerdings musste er sein Geschenk noch vor Heiligabend der Polizei übergeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch der Reihe nach: Am Donnerstag vor Weihnachten suchte der 19-Jährige aus Brunsbüttel in einem Geschäft an der Koogstraße Damenschuhe für seine Freundin aus. Diese ließ er sich an der Kasse zurücklegen.

Als er am Freitag die Schuhe abholen wollte, bat er vor der Bezahlung zusätzlich um ein Paar Strümpfe. Während die Kassiererin diese holte, schnappte sich der Dieb die Schuhe und verschwand.

Strafanzeige wegen Diebstahls: 19-Jähriger klaut in Brunsbüttel Schuhe für Freundin

„Bereits kurz nach der Tat erhärtete sich ein Tatverdacht gegen einen 19-Jährigen“, teilte die Polizei mit. Ein Richter erließ einen Durchsuchungsbeschluss. Und tatsächlich: Noch vor Betreten der Wohnung trafen die Einsatzkräfte den mutmaßlichen Dieb dort an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 19-Jährige räumte die Tat ein und händigte die Pumps aus. „Zwar war die Idee der Besorgung eines Geschenks für die Freundin sehr ehrenwert, die Art der Beschaffung allerdings nicht“, so die Polizei. Letztlich brachte das Geschenk dem Mann eine Strafanzeige wegen Diebstahls ein.