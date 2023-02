Bühne frei für Theater, Comedy, Slam-Poetry und Impro-Marathon

Sie möchten wissen, was auf den Bühnen der Stadt und im Umland so läuft? Hier folgt ein ausführlicher Wochenüberblick, der die Vielfalt der Genres vom 23. Februar bis 1. März spiegelt. Ob Theater für Erwachsene oder Stücke für Kinder, ob Improtheater, Slam-Poetry, Comedy, Kabarett oder Lesung.

Kiel. Ob’s um clevere Mäuse geht, eine scheinbar heikle Schachpartie, einen zwangspensionierten Förster oder einen vermeintlich Todkranken – die Stoffe sind spannend, dier Theatergänger hat mitunter die Qual der Wahl.

Donnerstag, 23. Februar: Debütromane in der Leselounge

Leselounge mit Cecilia Joyce Röski und Behzad Karim Khani. 19 Uhr, Literaturhaus, Schwanenweg 13. Röski (Jahrgang 1994) erzählt im Debütroman „Poussi“ eine Emanzipationsgeschichte angesiedelt im Rotlichtmilieu. Die junge Ibli wohnt und arbeitet dort im einstigen Bordell ihres Vaters – bis sie eines Tages die Flucht aus dem engen Leben ergreift. Auch Khanis Roman „Hund, Wolf, Schakal“ erzählt von Flucht. Der elfjährige Saam, sein kleiner Bruder Nima und ihr Vater kommen aus Syrien nach Berlin-Neukölln und müssen sich neu einrichten. Doch während Nima Anschluss auf dem Gymnasium findet, wird Saam Teil der kriminellen Straßengangs in Neukölln. Für Musik sorgt Wintell, Sänger und Gitarrist der Kieler Indie-Band Tetke. Karten (5 Euro) im Literaturhaus, s.o.

Patricia Windhab spielt in „Der überaus starke Willibald“ die schlaue Albino-Maus Lillimaus. © Quelle: Olaf Struck

„Der überaus starke Willibald“, 10.30 Uhr, Theater im Werftpark (ausverkauft!). Der überaus starke Willibald nutzt die Angst vor der Katze, um sich zum Boss eines Mäuserudels aufzuschwingen. Klar, dass er die Lillimaus nicht nur wegen ihres andersartigen Fells ausgrenzt: Die schlaue Albino-Maus zweifelt den Katzenmythos an. Als Lillimaus schließlich in die Bibliothek eingesperrt wird und sich dort selbst das Lesen beibringt, wird sie mit ihren Geschichten vollends zur Bedrohung für Willibalds Tyrannei. Patricia Windhab erzählt in ihrer Drehscheibe ein Stück Geschichte, eine Parabel, die jungen Menschen das Phänomen totalitärer Systeme näherbringt.

Freitag, 24. Februar: Theater für Schachspieler und Nachtschwärmer

Chaim un Adolf. 20 Uhr, NB Kiel im Theater am Wilhelmplatz. Chaim Eisenberg, Israeli mit deutschen Wurzeln, kommt gern zum Surfen an die Nordsee. Was ihm in der Idylle fehlt, ist allerdings ein adäquater Schachpartner. Gastwirt Martin hat den Richtigen parat: Bauer Adolf. Obwohl der Name bei Chaim Skepsis auslöst, lässt er sich auf die Schachpartie ein, und Adolf entpuppt sich als kluger wie schlagfertiger Partner. Mit dem gemeinsamen Spiel beginnt in dem Stück von Stefan Vögel auch eine Spurensuche in der Vergangenheit. Karten (14 bis 18 Euro) online, an den Kassen in Oper und Schauspielhaus sowie telefonisch unter 0431/901901.

Vorletzte Runde für „Eine Sommernacht“ bei den Kieler Komödianten – mit Iris Faber als Helena und Arturo Sayan als Bob. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

„Eine Sommernacht“. Theater Die Komödianten, 20 Uhr. Eine erfolgreiche Anwältin und ein Kleinganove treffen im Stück von David Greig in einer Bar in Edinburgh aufeinander. Ausgangspunkt für einen leichtfüßig melancholischen Dialog, in dem die Protagonisten zwischen Erinnerung und Neuerfindung ihre unmögliche Liebesgeschichte zusammensetzen. Die Akteure Iris Faber und Arturo Sayan machen ihre Helden temporeich lebendig. Karten (27 Euro, erm. 22 Euro, Schüler/Studenten: 14 Euro) online, an den bekannten VVK-Stellen oder unter Tel. 0431/553401.

„Gefahrenzone“. Schauspielhaus (Studio), 20.30 Uhr. Eigentlich sollten die drei Brüder gerade eine Hochzeit feiern. Stattdessen sitzen sie nach einem Autounfall im Wald fest; und zwischen ihnen steigen alte Geschichten nach oben wie Blasen aus einem sumpfigen Teich. Michel Marc Bouchard ist einer der erfolgreichsten zeitgenössischen Theaterautoren Kanadas, von dem im Studio bereits „Tom auf dem Lande“ zu sehen war. Seine Stücke sind psychologisch fein konstruierte Puzzles, die nach und nach erst ihre Geheimnisse offenbaren. Karten (8 bis 18,20 Euro) online, an den Kassen in Oper und Schauspielhaus sowie unter Tel. 0431/901901.

Nimmt humorvoll und provokant Absurditäten des Alltags aufs Korn: Kabarettistin Patrizia Moresco. © Quelle: Privat

Patrizia Moresco: „#Lach_mich“. 20 Uhr, Lutterbeker, Lutterbek. Die Italienerin mit schwäbischen Wurzel und Berliner Schnauze belebt schon seit geraumer Zeit als provokante Komik-kaze-Kabarettistin die Comedy-Szene. Spießt mit scharfem weiblichen Blick Absurditäten des Alltags auf – etwa Gespräche mit dem Kühlschrank. „Die Moresco ist eine Comedy-Granate“, lobte etwa der Berliner „Tagesspiegel“. Im Lutterbeker präsentiert die 65-jährige Comedienne ihr aktuelles Programm „#Lach_mich“, das sich um Vernunftsterror, Geschlechterkampf und Barbie-World dreht, digitalen Wahnsinn, Sex und Klimawandel. Karten: 20 Euro, Vorverkauf im Lutterbeker, Vorbestellung unter Tel. 04343/9442

„Dieter und der Wolf“, Thalamus Theater, 20 Uhr, Hansa48. Spannendes, Theaterstück von Holger Böhme für einen Schauspieler und einen Wolf. Der zwangspensionierte Förster Dieter liegt auf der Lauer, um Boris zu erlegen. So hat er den Wolf genannt, der sich in der Nähe seines „gottverlassenen“ Dorfes aufhält. Aber Dieter fragt sich auch: „Warum soll ich auf ein Tier schießen, das zu den Schönsten gehört, die je durch unsere Wälder gestreift sind?“ Wie das alles zusammen passt oder eben auch nicht, das erzählt Dieter dem Publikum auf seine sehr besondere, stets fesselnde Weise. Eintritt: 15 Euro, erm. 12 Euro. Reservierungen unter info@hansa48.de oder kontakt@thalamus-theater.de.

Feuchtfröhlich wird das Wellness-Wochenende für die „Weiber" (von links: Martina Riese, Heidi Klein, Petra Gundlach) im Lore Lay-Theater in Kiel. © Quelle: Josefine Hamann

„Weiber“. Lore Lay-Theater im Theaterfrachter, 20 Uhr. Der Termin steht, das Hotel ist gebucht, und drei Freundinnen sehen froh dem gemeinsamen Wellness-Wochenende entgegen. Doch anstatt im schicken Wellness-Schuppen landet das Trio in einem heruntergekommenen Gasthof. Die feuchtfröhliche Musikkomödie hat sich Regisseurin Martina Riese vorgenommen. Und gut möglich, dass da am Ende doch noch die Korken knallen. Karten (ab 28,50 Euro) online sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen in Kiel.

„Point Nemo“. Theater im Werftpark, 10.30 Uhr. Als Uraufführung ist am Freitag, 24. Februar, ab 10.30 Uhr im Theater im Werftpark in Kiel erneut Annika Scheffels Stück „Point Nemo“ zu sehen. Die Regie hat Astrid Großgasteiger übernommen. Es ist ein Stück zwischen Leben und Tod, Freundschaft und Liebe, Lachen und Weinen, Warten und Ankommen, mit sagenhaften Gestalten und viel Musik: Die schwerkranke Vida (Cuyén Biraben) trifft auf einer fast menschenleeren, dem Untergang geweihten Insel zufällig den Bücherwurm Ole (Julian Melcher) und Jeppe (Lasse Wagner), den Typen von der Schifffahrtsgesellschaft. Ausverkauft, Karten für weitere Vorstellungen aber unter Tel. 0431/901 901.

5. Kieler Impro-Marathon. Pumpe, 18 Uhr. „Impro, bis der Arzt kommt ...“ – nach langer Zwangspause gibt’s in der Kieler Pumpe wieder Improvisationstheater satt. Tante Salzmann, Szenenexpress, Eukalyptussalat und viele weitere Gruppen geben live und spontan Kostproben ihres Könnens. Die Gagen der Benefiz-Show werden gespendet. Karten: 16 Euro, erm. 9 Euro bei Tix for Gix (zzgl. Gebühr) und an der Abendkasse, mehr Infos unter www.kieler-impromarathon.de.

Unverhoffte Nähe: Rosa (Yvonne Ruprecht) und Lothar (Werner Klockow). © Quelle: Olaf Struck

„Ruhe! Hier stirbt Lothar“. 20 Uhr, Schauspielhaus. Lothar Kellermann ist schwer krank. Weil er nicht mehr lange zu leben hat, verkauft er seine Firma, gibt seinen Hund ins Tierheim und zieht ins Hospiz. Dort nimmt er von seiner Tochter, zu der er seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte, Abschied und einem friedlichen Einschlafen stünde nun nichts mehr im Wege. Bis zu einer schicksalhaften Untersuchung: Dort stellt die Ärztin fest, dass Lothars Diagnose falsch war und er stattdessen kerngesund ist. Ruth Tomas Tragikomödie ist eine sensible Annäherung an Tod und Endlichkeit und eine berührende Liebeserklärung an die ganz alltäglichen Dinge des Lebens und den Zauber, der ihnen innewohnt. Restkarten für 28,40 bis 31,90 Euro unter Tel. 0431/901 901.

„Blickschaden“. 20 Uhr, Lachmöwen-Theater, Laboe, Katzbek 4. Teedje Roggenkamp sitzt in der Klemme. Durch ein peinliches Missgeschick kracht er mit seinem nagelneuen Wagen gegen einen Alleebaum. Das kann der selbsternannt vorbildliche Autofahrer vor Ehefrau Hille auf keinen Fall zugeben! Sein bester Freund Carsten hat die ehrenrettende Idee: Würde man das Auto als gestohlen melden, könnte man den unbekannten Dieb für den Unfall verantwortlich machen. Mitten in der Nacht wollen die beiden ihren Plan in die Tat umsetzen – doch der gestern frisch demolierte Wagen steht makellos in der abgeschlossenen Garage. Hat Teedje das alles nur geträumt? Oder ist er verrückt geworden? Er zweifelt an seinem Verstand ... Niederdeutscher Schwank in drei Akten von Hans Gnant. Karten: 17 Euro im Vorverkauf, 19 Euro an der Abendkasse, Infos: www.lachmoewen.de

Sonnabend, 25. Februar: Hitchcock in Kiel und ein Förster auf der Lauer

Tom Keller (von links), Eirik Behrendt und Matisek Brockhues vom Theater Deichart in Jens Raschke „Alfred Hitchcock jagt den Kieler Psycho“. © Quelle: Marija Behrendt

Deichart: „Alfred Hitchcock jagt den Kieler Psycho“. 20 Uhr, Hotel Maritim, Kiel. Wer eine Portion Grusel mit einem gewissen Twist sehen will, sollte sich diesen Theaterabend nicht entgehen lassen. Auf seiner Rückreise von Oslo verließ der berühmt-berüchtigte Regisseur Alfred Hitchcock 1966 in Kiel die Fähre – eigentlich nur, um direkt nach Hamburg zu fahren. Regisseur Jens Raschke vermischt Fakt und Fantasie und fragt sich, ob Alfred Hitchcock wirklich nur auf der Durchreise war oder, ob es bis heute nicht gelüftete geheime Gründe für sein Kommen nach Kiel gab. (ausverkauft)

„Point Nemo“. Theater im Werftpark, 19.30 Uhr. Karten: 13,10 Euro unter Tel. 0431/901 901.

Patrizia Moresco: „#Lach_mich“. 20 Uhr, Theater in der Stadthalle, Neumünster. Karten: 16 bis 20 Euro, Tel. 04321/9423316

„Eine Sommernacht“. Theater Die Komödianten, 20 Uhr. Karten (27 Euro, erm. 22 Euro, Schüler/Studenten: 14 Euro) online, an den bekannten VVK-Stellen oder per Tel. 0431/553401.

„Weiber“. Lore und Lay-Theater im Theaterfrachter, 20 Uhr. Karten (ab 28,50 Euro) online sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen in Kiel.

Sonntag, 26. Februar: Von Panama und Seitensprüngen

„Oh, wie schön ist Panama!“, 15 Uhr, Theater im Werftpark (ausverkauft). In der szenischen Lesung des Kinderbuchklassikers von Janosch lädt Cuyén Biraben zu ihrer eigenen Reise nach Panama ein. Die Koffer sind gepackt, Abenteuer warten und neue Freunde sind gewiss. Aber vielleicht liegt das Land der Träume am Ende gar nicht so weit entfernt, wie man denkt ...

Zacharias Preen als schwerbepackter Hotelangestellter in „Außer Kontrolle“. © Quelle: Olaf Struck

„Außer Kontrolle“. 19 Uhr, Schauspielhaus (ausverkauft). Eine teure Suite im Westminster-Hotel in London: Staatsminister Richard Willey muss am Folgetag in eine wichtige Parlamentssitzung. Da ist die Gelegenheit natürlich günstig, zuvor mit seiner Geliebten Jane, pikanterweise die Sekretärin des Oppositionsführers, noch ein paar heiße Stunden zu verbringen. Doch leider verläuft der Abend gänzlich anders als erwartet. „Außer Kontrolle“ ist eine der Erfolgskomödien des 20. Jahrhunderts. Ihr Autor Ray Cooney, einer der großen englischen Komödianten, zeigt hier sein ganzes Können: Meisterhaft verwebt er Figuren und Handlung, bis am Ende vor lauter Verstrickungen sicherlich niemand mehr im Publikum ohne Lachtränen im Auge davonkommt.

Deichart: „Im Nebel“. 19.30 Uhr, Schauspielhaus (Studio). Falk, gestrandet irgendwo im Weltraum, lag irgendwie daneben. Irgendwas ist ihm durch die Lappen gegangen in seinem Leben. Und das, obwohl er der Erfinder des Manifestators ist. Der Manifestator ist eine ganz einzigartige, höchst aufwendige Erfindung. Und nach Falks Einschätzung ein Menschheitstraum. Karten: 20 Euro unter Tel. 0431/901 901.

Kieler Comedy Club – Die Mix Show, 19 Uhr, Räucherei. Drei Comedians bestreiten den Abend: 13 Jahre arbeitete Benni Stark im Einzelhandel, bevor es ihn auf die Bühne zog. Jetzt agiert er als Comedian „Stark am Limit“, so der Titel seiner Show. Ausgerüstet mit Bart, Gitarre und einem leichten Hang zu enttäuschten Erwartungen unterhält der Comedian und Musiker Bätz mit eigenen Songs und losem Mundwerk, dabei beweist er stets viel Gespür für wenig Zurückhaltung. Und Stand-Up-Comedian Martin Niemeyer aus Hamburg zweifelt sich mit trockenem Witz durch den Alltag und ergründet dabei seine eigenen Grauzonen – selbstironisch, ehrlich und supersubtil. Tickets: 28 Euro im Vorverkauf (zzgl. Gebühren)

„Younger sän ever“ Lesung von Hinnerk Baumgarten, 20 Uhr Kulturforum Kiel. In seinem Erfahrungsbericht „Younger sän ewer. Da geht noch was!“ erzählt der NDR-Moderator Hinnerk Baumgarten mit viel Humor und Selbstironie vom Erwachsenwerden mit 50 und seinem Roadtrip zur wahren Liebe. Denn auch das Älterwerden schützt vor Gefühlsduseleien nicht. Dabei gibt er tiefe Einblicke in das Mann-Sein. Ein schonungsloser Blick auf das eigene Altern, ohne jedoch den jugendlichen Schalk und das erfrischende Augenzwinkern zu verlieren. Eintritt: 19 Euro zzgl. Gebühr, 24 Euro im Vorverkauf im Welcomecenter Kieler Förde, auch unter www.eventim.de

„Blickschaden“. 16 Uhr, Lachmöwen-Theater, Laboe, Katzbek 4. Karten: 17 Euro im Vorverkauf, 19 Euro an der Abendkasse, Infos: www.lachmoewen.de

„Chaim un Adolf“. 18 Uhr, NB Kiel im Theater am Wilhelmplatz. Premiere. Karten (14 bis 18 Euro) online, an den Kassen in Oper und Schauspielhaus sowie telefonisch: 0431/901901.

Montag, 27. Februar: Der Nachwuchs slammt

U20 Slam. 19 Uhr, Pumpe (Roter Salon). Beim U20 Poetry Slam Kiel trifft sich der Bühnennachwuchs Norddeutschlands, um im Roten Salon der Pumpe beim U20 Slam mit selbstgeschriebenen Texten um die Gunst des Publikums zu streiten. Teilnahmeberechtigt ist, wer nicht älter als 20 Jahre ist und mit eigenen Texten auf die Bühne möchte. Egal ob Lyrik, Prosa, Rap oder Stand-Up, alles kann passieren! Die Moderation übernimmt Michelle Boschet. Tickets: 5 Euro an der Abendkasse.

Dienstag, 28. Februar: Zwei Musik-Comedians und ein Cello

Rebecca Carrington und Colin Brown zeigen im Kieler Metro das Beste aus ihrem bislang zehnjährigen Zusammenwirken. © Quelle: Kulturkrämer.de

Carrington-Brown: „Best of“. 20 Uhr, Metro-Kino Kiel. Damit man mal so richtig in den Früchten ihrer nun schon über zehnjährigen Zusammenarbeit schwelgen kann, präsentieren Rebecca Carrington und Colin Brown ein „Best of“. Rebecca ist wie immer schön, klug und sehr komisch; Colin bleibt cool, smart und sehr stimmlich. Joe, der Dritte im Bunde, ist alt. Und ein Cello. Mit seinem Bogen umspannt das „britische Traumpaar der musikalischen Comedy“ das Universum von Bach und Brahms über Bond und Beatles bis Britpop und Billy Jean. Tickets: 27,40 Euro (inkl. Vvk-Gebühr) im Metro-Kino und im Citti-Park Kiel.

„Point Nemo“. Theater im Werftpark, 10.30 Uhr. Karten: 13,10 Euro unter Tel. 0431/901 901.