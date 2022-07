﻿Bürgerbegehren in Schleswig-Holstein: Schwarz-Grün baut hohe Hürden auf

Bürgerbegehren gegen Windräder und Solarparks in Schleswig-Holstein sollen schon in wenigen Monaten nicht mehr möglich sein. So will es die schwarz-grüne Landesregierung. Auch beim Bau von Kliniken, Schulen, Kitas und Wohnungen plant sie, die direkte Demokratie einzuschränken. Daran gibt es Kritik.

Bürgerbegehren und Bürgerentscheide sollen in Schleswig-Holstein schwieriger werden. Das strebt zumindest die schwarz-grüne Landesregierung an.

Kiel. Wenige Wochen nach der Regierungsbildung treibt die neue schwarz-grüne Koalition die umfangreiche Einschränkung von Bürgerbegehren in Schleswig-Holstein voran. Und das mit Nachdruck – CDU und Grüne wollen das Vorhaben in einem Dreivierteljahr durch den Landtag gebracht haben. Mit ihrer absoluten Mehrheit dürfte das kein Problem sein. An dem Vorhaben gibt es jedoch breite Kritik.

In ihrem vor gut einem Monat unterzeichneten Koalitionsvertrag hatten die beiden Parteien überraschend angekündigt, die Hürden für Bürgerbegehren massiv heraufzusetzen. Bei zahlreichen Themen soll Schleswig-Holsteins Einwohnern sogar von vornherein die Möglichkeit genommen werden, per Unterschriftensammlung und anschließender Abstimmung ins kommunalpolitische Geschehen einzugreifen.

Nötige Zahl an Unterschriften für Bürgerbegehren soll steigen

An dem Gesetzentwurf zur Änderung der Gemeindeordnung wird bereits gearbeitet, bestätigte das Kieler Innenministerium auf KN-Nachfrage. Die neue Fassung soll laut 100-Tage-Programm der Landesregierung bis zur nächsten Kommunalwahl am 14. Mai 2023 gültig sein, also in gut neun Monaten. Damit „sollen die berechtigten Beteiligungsinteressen der Bürgerinnen und Bürger und das kommunale Bedürfnis nach Beständigkeit von Planungen in einen angemessenen Ausgleich“ gebracht werden, so Sprecher Tim Radtke. Ziel sei es auch, übergeordnete Interessen – besonders die Energieversorgung – zu sichern.

Konkret soll die Zahl der Unterschriften, die für Bürgerbegehren und die daraus folgenden Bürgerentscheide nötig sind, für Städte und Gemeinden ab 10.000 Einwohnern heraufgesetzt werden. Außerdem ist vorgesehen, für Bürgerbegehren, die sich gegen Beschlüsse von Gemeindevertretungen richten, eine Frist von drei Monaten einzuführen. Solche „kassatorischen Bürgerbegehren“ kommen in Schleswig-Holstein häufig vor, in mehr als jedem zweiten Fall. Sie würden mit der Frist stark eingeschränkt.

Erneuerbare Energie in Schleswig-Holstein: Land will keine Bürgerbegehren mehr zulassen

Für Gegenwind sorgt aber besonders ein Passus, nach dem Instrumente der direkten Demokratie bei Bauleitplanungen von Krankenhäusern, Schulen und Kitas unzulässig sein sollen. Das betrifft auch Wohnungsprojekte ab einem sozial geförderten Anteil von 30 Prozent sowie Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energie. Zudem ist eine Generalklausel geplant, die der Opposition sauer aufstößt.

Auf deren Grundlage will Schwarz-Grün sich das Recht geben, frei darüber zu entscheiden, ob etwa Infrastrukturvorhaben eine derartige Bedeutung für die Versorgung der Bevölkerung haben, dass Bürgerbegehren darüber nicht zulässig sind. Das gelte auch für „Projekte, die der Erreichung der Klimaziele der Landesregierung dienen“, heißt es im Koalitionsvertrag.

Das löst scharfe Kritik aus. „Dieser Passus atmet eher den Geist des preußischen Obrigkeitsstaates als den einer selbstbewussten Demokratie“, ätzt etwa Kai Dolgner, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion. Ablehnung kommt auch von der FDP und vom Verein Mehr Demokratie. Der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag sieht hingegen Vorteile in der Reform.