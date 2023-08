﻿Bürgergeld-Bundesplan: Für Arbeitslose unter 25 Jahren wird’s kompliziert

Kiel. Der Plan der Bundesregierung, die Betreuung junger Arbeitsloser neu zu organisieren, erntet massive Kritik aus Schleswig-Holstein. Es drohten mehr junge Menschen durchs Raster zu fallen, befürchtet Landesarbeitsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). Das Bundeskabinett will sich am Mittwoch erneut mit dem Thema befassen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will Menschen unter 25 Jahren, die selbst oder über ihre Eltern Bürgergeld beziehen, nicht mehr von Jobcentern betreuen lassen. Stattdessen sollen das ab 2025 die Agenturen für Arbeit erledigen. So will er den Haushalt um 900 Millionen Euro entlasten: Anders als die Leistung der Jobcenter ist die Leistung der Agenturen nicht steuerfinanziert, sondern wird aus der Arbeitslosenversicherung bezahlt.

Statt einer Anlaufstelle hätten Bürgergeldempfänger unter 25 bald mindestens zwei

„Fiskalische Erwägungen rechtfertigen nicht, erhebliche Nachteile für die betroffene Zielgruppe in Kauf zu nehmen“, sagt Madsen. Er hat nicht nur Sorge, dass die Verlagerung die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung in die Höhe treibt: „Es kann passieren, dass die jungen Menschen nicht mehr so gut erreicht werden.“

Bislang erhalten sie sowohl ihr Geld als auch die Betreuung bei der Jobsuche an einer Stelle. Künftig müssten sie für das Bürgergeld zwar weiterhin ins Jobcenter, für die Arbeitsvermittlung und die Berufsberatung aber in die Agentur. Das stelle für Jugendliche, die sich ohnehin abgehängt fühlen, eine zusätzliche Hürde dar, glaubt Kiels Bürgermeisterin Renate Treutel (Grüne). „Professionelle und vertraute Unterstützung aus einer Hand ist das A und O, um ein Scheitern für die Unter-25-Jährigen zu vermeiden.“

Schon jetzt sei bei der Vermittlung von Lehrstellen zu sehen, dass die freiwilligen Agentur-Angebote viele Jugendliche nicht erreichten, so Madsen. Weil sie ohnehin regelmäßig im Jobcenter seien, könnten sie dort leichter angesprochen werden.

Landkreistag: Gewachsene Netzwerke zwischen Jobcentern und Kommunen drohen zu zerfallen

Damit schwer erreichbare junge Menschen sozialpädagogische oder berufsvorbereitende Maßnahmen durchhalten, können Jobcenter sie bisher mit einem Bürgergeldbonus von 75 Euro motivieren. Dieses Instrument könnte verloren gehen.

Gelingt es jungen Menschen nicht, auf dem Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, liegen oft tiefere Probleme zugrunde. „Bei ihnen spielen viele Faktoren – wie familiäre Konflikte, eine abgebrochene Schullaufbahn, Beeinträchtigung des Sozialverhaltens oder Abhängigkeiten – eine besondere Rolle“, sagt Johannes Reimann vom schleswig-holsteinischen Landkreistag.

Gerade für diese Personen seien die integrierten Ansätze der Jobcenter mit ihren Partnern vor Ort wichtig. Sie sind eng vernetzt mit Jugendämtern und Suchtberatungen in den Kommunen. Die Strukturen dürften nicht zerstört werden, warnt Reimann.

In einem Protestbrief haben sich alle Länder und die kommunalen Spitzenverbände gegen die Pläne ausgesprochen. Auch Arbeitgeberverbände wie Nordmetall sehen das Vorhaben kritisch.

Im Jobcenter Kiel wären 4000 junge Menschen vom Zuständigkeitswechsel betroffen

Landesweit gibt es 15 Jobcenter. Allein das in Kiel berät rund 4000 Menschen unter 25 Jahren im Bürgergeldbezug. Sie machen etwa 19 Prozent der Kundschaft aus, 45 Integrationsfachkräfte kümmern sich um sie. Das Jobcenter Rendsburg-Eckernförde betreut 1600 junge Menschen.

„Das wird eine große zusätzliche Aufgabe für die Agenturen sein“, sagt Christian Ludwig von der Bundesagentur für Arbeit. Welche konkreten Aufgaben sie bei der Betreuung übernehmen sollen und wie viel Personal sie dafür aufbauen müssen, sei erst absehbar, wenn das Fachgesetz vorliege. Auch für die Jobcenter sind die personellen Konsequenzen noch unklar. In Kiel ist man zuversichtlich, dass im Falle eines Stellenabbaus Jobcenter-Mitarbeiter zur Agentur wechseln könnten.

