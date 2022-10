﻿Bürgermeisterwahl in Schönberg: Kein Sieg mit Pauken und Trompeten

Es war an diesem Wahlsonntag deutlicher als noch bei der Stichwahl 2017, wo Peter Kokocinski nach den Auszählungen mit gerade mal vier Stimmen vor seinem Kontrahenten lag. Aber 54,5 Prozent aller wahlberechtigten Stimmen sind noch lange kein Triumph, findet KN-Redakteurin Nadine Schättler.

Schönberg. Man muss nicht dauerhaft in Schönberg wohnen, um in Schönberg Bürgermeister zu werden. Das hat dieser Wahlsonntag gezeigt. Peter Kokocinski (Einzelbewerber), der zwischen seinen Wohnsitzen in Kiel und Schönberg regelmäßig pendelt, ist als Sieger – wenn auch nur knapp – aus dieser Wahl hervorgegangen. Obwohl Herausforderin Elke Muhs (CDU) als waschechte Schönbergerin einen deutlichen Heimvorteil genießt, mit dem sie während des Wahlkampfs für ihre Person geworben hat.

„Eine von euch“ zu sein – das reichte offensichtlich nicht für eine junge Kandidatin, die als bürgerliches Mitglied im Schulverband bislang wenig auf der politischen Bühne Schönbergs in Erscheinung getreten ist.

Da kamen Peter Kokocinski neben dem Amtsbonus jahrzehntelange politische Erfahrungen zu Gute: als Vorsitzender des Ortsbeirats Kiel-Ellerbek, als Mitglied der Kieler Ratsversammlung oder als Mitglied im Vorstand der Europäischen Bewegung in Schleswig-Holstein. Um nur einige zu nennen. Für ein klares Ergebnis mit Pauken und Trompeten hat es dennoch nicht gereicht.