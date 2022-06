Bürgertests sind nur noch ein Relikt

Ab Sonntag, 19. Juni, können Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein wieder kostenlos in Museen – wenn sie sich zuvor die Museums-Card besorgen. Die Aktionskarte ist ab sofort in Sparkassen, Museen, Büchereien, bei Jugendorganisationen oder als App erhältlich. Die Organisatoren kündigen zum Start einige Neuerungen an.