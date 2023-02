﻿Bund lehnt beschleunigten Bau ab: A 20 kommt nur im Schneckentempo voran

Staus im Norden? Schlimmer geht immer

In Schleswig-Holstein summierten sich die Staus 2022 auf mehr als 14.000 Kilometer. Der Zugbetreiber Erixx will nach seinem Fehlstart mehr Züge einsetzen. Und die FDP im Landtag sorgt sich um die Streichung des Wortes „Straßenbau“. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“.