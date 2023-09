Kriegsmunition: Bergung könnte vor Schleswig-Holstein beginnen

Kiel. Die Bergung von Weltkriegsmunition aus der Ostsee könnte im nächsten Jahr auch vor der Küste Schleswig-Holsteins erprobt werden. Das sickerte auf einem PR-Törn von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) zum Versenkungsgebiet Kolberger Heide in der Kieler Außenförde durch. Nach der Probephase soll Anfang 2025 eine Plattform Torpedos, Minen und Granaten vom Meeresgrund holen und entsorgen.

„Die Munition ist die größte und schlimmste Altlast in der Ostsee“, sagt Lemke, bevor das Mehrzweckboot „Helmsand“ mit Politikern, Wissenschaftlern und rund 30 Journalisten vom Kieler Marinehafen Richtung Holm ablegte. Schlimm sei die Altlast, weil sie langsam verrotte und krebserregende Stoffe über Muscheln und Fische in die Nahrungskette gelangen. „Dieses Problem kann zu einer Katastrophe werden“, mahnt die Ministerin.

Rätsel um Putzaktion

Umso heftiger wird an Bord des grauen Marineschiffs der WTD 71 (Wehrtechnische Dienststelle) aus Eckernförde gerätselt, wann und wo die Mammutaufgabe beginnen soll. Den Zeitplan möge man bitte beim Bundes-Meeresschutzbeauftragten Sebastian Unger erfragen, rät Lemke. Unger schüttelt den Kopf, zeigt zum Ministeriumsexperten Axel Borchmann am Heck.

Erste Ausschreibung startet bald

Borchmann berichtet freiheraus, wie der Bund zunächst 100 Millionen Euro in die Bergung stecken möchte. Bereits in den nächsten Wochen will das Ministerium in eine erste Ausschreibung starten, um in mehreren Gebieten in der Ostsee verschiedene herkömmliche Bergungsmöglichkeiten zu erproben. Der Bund will so testen, welche Vor- und Nachteile Bagger, Greifer oder Unterwasser-Räumfahrzeuge abhängig von Wassertiefe, Wind- und Wellenbedingungen sowie der Lagerung der Munition haben. Diese Testphase soll rund 30 Millionen Euro kosten.

Schleswig-Holstein darf hoffen

Borchmann hält es für wahrscheinlich, dass zumindest eines der Erprobungsgebiete vor Schleswig-Holstein liegt. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens: Von den etwa 300 000 Tonnen Kriegsmunition in der Ostsee rotten rund 75 Prozent (225 000 Tonnen) vor der Küste von Flensburg bis Lübeck. Zweitens: Die Wissenschaftler des Kieler Geomar-Zentrums für Ozeanforschung haben vier Versenkungsgebiete so präzise untersucht, dass eine Bergung anlaufen könnte. Dabei handelt es sich um die Munitionsfriedhöfe vor Falshöft (südöstlich von Flensburg), zwei Gebiete in der Lübecker Bucht und eben die Kolberger Heide.

Lemke übernimmt Kommando

Lemke kennt das Areal in der Kieler Außenförde und zuckt mit keiner Wimper, als die „Helmsand“ mit Ausnahmegenehmigung die gelb-roten Tonnen der Sperrzone passiert. In zehn Meter Tiefe liegen laut Umweltministerium 18 000 teils hochexplosive Objekte. Lemke bleibt gelassen. „Ich bin nicht der ängstliche Typ.“ Danach entert die Ministerin die Brücke und darf die „Helmsand“ aus der Gefahrenzone bringen.

Experte Borchmann plaudert weiter aus dem Nähkästchen. Im kommenden Jahr will das Ministerium den Bau einer 70-Millionen-Plattform ausschreiben, die Altlasten bergen, entsorgen oder an Land bringen kann. Auch Kieler Werften machen sich Hoffnungen, zumal gute Geschäfte winken. Auch vor den Küsten Polens, Dänemarks und der baltischen Staaten wurde Munition im Meer versenkt.

Lemke: Ostsee in 20 Jahren fast munitionsfrei

Eine Bergungsplattform könne ab Anfang 2025 jährlich etwa 750 Tonnen aus der Ostsee holen, schätzt Borchmann. Nötig seien mehrere Plattformen, „damit die Aktion nicht ewig dauert“. Lemke wird konkret. Sie will die Ostsee in 20 Jahren bis auf Munitionsreste gesäubert haben. Über die Finanzierung verhandeln Bund und Länder bereits. Anders als Mecklenburg-Vorpommern hat Schleswig-Holstein sich zur Mitfinanzierung der großen Putzaktion bereit erklärt. „Es geht um viele Millionen Euro“, berichtet Landesumweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne).

Auch Nationalpark Ostsee Gesprächsthema

Der Kieler Minister schlägt den Bogen zu einem Nationalpark Ostsee. Die Bergung der Munition würde gut zu so einem Meeresschutzgebiet passen, meint er. Lemke lobt die Idee eines Nationalparks, stellt aber klar, dass der Schutzstatus keinen Einfluss auf das Tempo der Munitionsbergung habe. Nach drei Stunden macht die „Helmsand“ wieder in Kiel fest und schaltet ihre drei Dieselmotoren (1500 PS) ab.

KN