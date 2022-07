Kiel. An der Spitze der Regionaldirektion Nord der Bundesanstalt für Arbeit in Kiel, zuständig für die Länder Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, steht ein Wechsel bevor. Margit Haupt-Koopmann geht Ende Juli nach zehn Jahren im Amt in den Ruhestand. Insgesamt 35 Jahre war die gebürtige Flensburgerin dann für die Arbeitsagentur tätig, mit Stationen unter anderem in Schleswig-Holstein, Berlin-Brandenburg und Baden-Württemberg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachfolger in Kiel wird Markus Biercher. Der 50-Jährige aus Münster war zuletzt als Geschäftsführer in der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg tätig. Der Norden ist ihm allerdings vertraut. Denn während seiner beruflichen Laufbahn leitete Biercher bereits die Agenturen für Arbeit in Flensburg und Stralsund. Er ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Töchtern.

Von rnd/dpa