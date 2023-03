﻿Postfilialen fehlen auch in Schleswig-Holstein

Kiel. Was viele Kunden der Deutschen Post ahnen, gibt es jetzt schwarz auf weiß: Das Filialnetz des Unternehmens ist zu dünn – besonders auf dem Land. Das hat die Bundesnetzagentur herausgefunden. Auch Schleswig-Holstein ist davon betroffen.

Wie aus einem Schreiben der Bundesnetzagentur an ihren Beirat hervorgeht, waren der Aufsichtsbehörde Ende Januar in Deutschland 174 Standorte bekannt, die trotz staatlicher Vorschrift nicht besetzt waren. Den Zahlen zufolge hat sich das Problem verschärft, denn Ende Dezember waren der Agentur zufolge 140 Standorte unbesetzt.

Schließungen von Postfilialen in Kiel

Davon lagen fünf in Schleswig-Holstein. Konkret sind es die Orte Börnsen (Kreis Herzogtum Lauenburg), Hoisdorf (Kreis Stormarn), Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg), Silberstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) und der Pinneberger Ortsteil Waldenau-Datum. Die Landeshauptstadt Kiel findet sich nicht darunter, obwohl es dort gerade in den vergangenen Monaten vermehrt zu Schließungen gekommen war.

Etwa in Kiel-Gaarden und Kiel-Suchsdorf sowie am Schrevenpark, wo die Post keine Anlaufstelle mehr am Lessingplatz unterhält. Das hatte für großes Aufsehen und Unverständnis gesorgt, genau wie zuletzt die Schließung der Filiale in Kiel-Holtenau. Der Paketshop im Supermarkt fiel Anfang dieses Jahres der Kündigung durch Rewe zum Opfer. Damit gibt es nur noch Briefkästen und eine Packstation in dem Nord-Stadtteil.

Laut einer Dienstleistungsverordnung muss es in jeder Gemeinde mit mehr als 2000 Einwohnern mindestens eine Filiale geben. Ab 4000 Einwohnern darf eine Filiale in zusammenhängend bebauten Wohngebieten nicht weiter als zwei Kilometer entfernt sein. Ob das in Holtenau nach der Schließung noch der Fall ist, wird dort stark bezweifelt.

Deutsche Post unterhält gut 60 besetzte Standorte in Kiel

Die nächsten Filialen befinden sich in der Wik, Friedrichsort und in der Nachbargemeinde Altenholz. Die Post sucht nach einem neuen Partner, um erneut eine Anlaufstelle in einem bestehenden Holtenauer Geschäft unterzubringen. Gelingt das nicht, muss sie selbst eine Filiale betreiben – zumindest übergangsweise bis zu einer neuen Lösung.

Ansonsten hält das ehemalige Staatsunternehmen die Vorgaben in der Landeshauptstadt ein. Mehr als 60 mit Personal besetzte Standorte unterhält es in Kiel, dazu zählen die häufig in Geschäften untergebrachten Postfilialen, Niederlassungen der Postbank und Paketshops. Mit Postfilialen sind in den allermeisten Fällen Einzelhändler gemeint, die auch einen Postschalter haben – etwa Supermärkte oder Kioske.

Die Versorgung in der gesamten Republik wird von der Bundesnetzagentur als hoch eingeschätzt. Im Verhältnis zu den 12 000 Pflichtstandorten, die die Post bundesweit betreiben muss, sind die Defizite gering, denn in fast 99 Prozent der Orte ist sie mit einer Filiale präsent. Die meisten Standorte, an denen es trotz Verpflichtung keine Postfiliale gibt, sind auf dem Land.

Die Verteilung könnte sich aber ändern: Derzeit bereitet die Bundesregierung eine Reform der als veraltet geltenden Dienstleistungsverordnung vor. Dann könnte auch die Vorgabe zum Filialnetz geändert werden.