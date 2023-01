Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle an deutsch-dänischer Grenze

Protestaktion in Arztpraxen: Dieses Fazit ziehen Ärzte und Politik in SH

Die niedergelassenen Ärzte in Schleswig-Holstein sehen sich unter Druck. Unzureichende Finanzierung und zunehmender Mangel an Fachangestellten könnten zu Einschränkungen in der Versorgung führen. Nach einer Protestaktion am Mittwoch ziehen die Mediziner Bilanz – und planen eine weitere Aktion.