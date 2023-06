﻿Darum besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Eckernförde

Während einer U-Bootfahrt in der Bucht von Eckernförde erhält der Bundespräsident Einblicke in die Fähigkeiten der Marine, insbesondere der U-Boote und der Kampfschwimmer.

An der „Kaffeetafel kontrovers“ diskutiert das Staatsoberhaupt am Mittwochnachmittag mit ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern über aktuelle Themen wie Fachkräftemangel, Wohnungsmarkt und den Konflikt zwischen Nutzung und Schutz der Natur. Auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Menschen in Deutschland soll in der Diskussion eine Rolle spielen.