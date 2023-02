Bundesverkehrsminister Wissing will schnellen Weiterbau der A20

In Kayhude kündigt sich ein Wechsel im Bürgermeisteramt an

So viel ist schon jetzt sicher: In Kayhude wird es nach der Kommunalwahl einen Wechsel im Bürgermeisteramt geben. Bernhard Dwenger will sich zurückziehen, Tino Matthiessen, Inhaber der gleichnamigen Landbäckerei, strebt die Nachfolge an und hat gute Chancen.