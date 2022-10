﻿Bundeswehr verlegt Heron-Kampfdrohnen aus Israel nach Jagel

Am Mittwochmorgen ist in einem Einfamilienhaus in Kleinkühren (Gemeinde Kühren) ein Feuer ausgebrochen. Als die alarmierten Feuerwehren eintrafen, schlugen schon die Flammen aus dem Gebäude. Die Einsatzstufe wurde von „Standard“ auf „Menschenleben in Gefahr“ erhöht.