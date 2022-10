﻿Bundeswehr verlegt Heron-Kampfdrohnen aus Israel nach Jagel

Jagel. Die Bundeswehr macht Ernst: Trotz aller Proteste von Friedensaktivisten und Politikern aus SPD und der Linken werden jetzt doch Drohnen auch in Deutschland stationiert.

Im kommenden Jahr wird zur Erprobung erstmals ein großes unbemanntes Luftfahrzeug der Luftwaffe über Schleswig-Holstein kreisen. Die Drohne gehört zum Typ Heron TP und kommt aus Israel.

Im Verteidigungsministerium ist man noch sehr zurückhaltend mit Details und Informationen. Ein Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ über die Verlegung der Kampfdrohnen vom Typ Heron TP wird aber nicht dementiert.

Das Rüstungsamt der Bundeswehr hat 2018 einen Leasingvertrag mit der Firma Airbus Defence & Space Airborne Solutions (ADAS) über die Nutzung der israelischen Aufklärungsdrohne Heron TP unterzeichnet.

Jagel ist bereits vorberetet

Insgesamt fünf Fluggeräte und vier Bodenstationen wird die Firma ADAS beim israelischen Hersteller Israeli Aerospace Industries bestellen und nach den Vorgaben des Rüstungsamtes der Bundeswehr anpassen.

In Jagel sei zunächst ein Erprobungsbetrieb geplant, bestätigt ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Unter der Aufsicht des Rüstungsamts werden dabei die sogenannten Funktionsnachweise gemäß der Vertragsbestimmungen geflogen.

Jagel wurde bereits ab 2008 von der Bundeswehr als Stützpunkt für unbemannte Luftfahrtzeuge aller Art ausgewählt und mit großem Aufwand umgebaut. Ein mittlerer zweistelliger Millionen-Betrag wurde in den vergangenen Jahren in den Umbau der Infrastruktur dort investiert.

Neue Hangare, Werkstätten und Lager sowie Plätze für die zur Steuerung erforderlichen Bodenstationen wurden in Jagel bereits gebaut. Auch eine der beiden Start- und Landebahnen ist für die Aufnahme großer Drohnen erweitert worden.

Der Grund: Große Drohnen haben eine Spannweite von bis zu 40 Metern – deutlich mehr als die bislang in Jagel stationierten Tornado-Jets.

Der Grund, weshalb Jagel zukünftig die Heimat der Bundeswehr-Drohnen wird, ist die Abgelegenheit des Platzes. Jagel liegt weit außerhalb der großen Luftverkehrsdrehkreuze in Europa.

Gleichzeitig ist Jagel dicht an Nord- und Ostsee. Bei dem Einsatz von Drohnen wird auch die Erstellung von Lagebildern und die Überwachung des Seeverkehrs genannt.

Und die Bundeswehr ist hier etwas hinterher. Die niederländische Luftwaffe bekommt gerade vier MQ9 Reaper-Drohnen aus den USA. Die erste Drohne wird bereits zur Seeraumüberwachung in den niederländischen Überseegebieten in der Karibik eingesetzt.

Niederlande haben auch bereits vier Kampf-Drohnen

In den Niederlanden sollen die Drohnen in Leeuwarden an der Nordseeküste stationiert werden. Großbritannien und Frankreich setzen ebenfalls die Reaper ein. In Polen gibt es ebenfalls Planungen zum Kauf von Reaper-Drohnen aus den USA.

Die Bundeswehr setzt dennoch auf die Heron TP aus Israel. Sie ist das unbemannte Topmodell bei Israeli Aerospace Industries. Die rund 4,5 Tonnen schweren Fluggeräte haben bereits Einsatzerfahrung für die israelischen Streitkräfte.

Mit bis zu 36 Stunden Flugzeit und einer Einsatzflughöhe von über 12.000 Metern können diese Fluggeräte stundenlang ein bestimmtes Ziel beobachten und es notfalls auch bekämpfen. Die Nutzlast soll laut Angaben des Herstellers bei rund einer Tonne liegen.

Seit 2010 sind Drohnen vom Typ Heron TP im Dienst der israelischen Luftwaffe. Sie gelten als sichere und sehr zielgenaue Systeme. Als Bewaffnung für die fünf deutschen Drohnen wurden im April durch das Rüstungsamt 140 Flugkörper in Israel bestellt.

80 dieser Flugkörper sind für Einsatzzwecke bestimmt. Die 60 anderen Raketen sollen zu Ausbildungszwecken verschossen werden.

In der Bundeswehr wurden seit 2010 die kleineren Vorgänger vom Typ Heron 1 bei Einsätzen in Afghanistan und Mali eingesetzt. Diese Drohnen gelten als reine Aufklärungsmittel und sind nicht bewaffnet. Mehrere dieser Drohnen wurden jedoch durch Abstürze und Bruchlandungen zerstört.