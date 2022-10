﻿Busstreik in SH: Verhandlung abgesagt – Lautstarke Kundgebung in Kiel

Streik im privaten Busgewerbe in SH: Am Montagmittag versammelten sich die Streikenden vor dem OVN-Gebäude in der Kieler Innenstadt.

Busfahrerinnen und Busfahrer der privaten Busunternehmen in Schleswig-Holstein haben am Montag ihren fünftägigen Warnstreik begonnen. Nun hat sich die Lage noch einmal zugespitzt. Die Streikenden versammelten sich zu einer Kundgebung in der Kieler Innenstadt.

