﻿C. Hiersemenzel zu Aminata Tourés Fachkräfteinitiative mit Flüchtlingen

Schleswig-Holsteins Landesregierung will Flüchtlinge leichter in den Arbeitsmarkt integrieren. Dafür sollen sie künftig sofort nach ihrer Ankunft nach ihren Qualifikationen befragt werden. Warum erst jetzt, fragt KN-Landeshauskorrespondent Christian Hiersemenzel in seinem Kommentar.

Kiel. Die Botschaft ist eindeutig: Schleswig-Holsteins Landesregierung hat ihre Einstellung gegenüber Flüchtlingen geändert. Nach der großen Zuwanderung 2015 rief das damals SPD-geführte Kabinett 2016 zum „Jahr der Integration“ aus. Klang markig, viele Politikerinnen und Politiker nickten damals wichtig – doch insgesamt passierte wenig. Als das sogenannte Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP 2017 das Ruder übernahm, setzte es zunächst andere Schwerpunkte, bis Corona alles überschattete. So blieben der Fachkräftemangel und die Erkenntnis, dass sich der wachsende Bedarf an qualifiziertem Personal vermutlich nur mit Beschäftigten aus dem Ausland beheben ließe. Die Einsicht dagegen, dass dafür auch Flüchtlinge geeignet wären, setzte sich nur langsam durch.

Dabei ist so selbstverständlich, was Sozialministerin Aminata Touré von den Grünen jetzt durchsetzen will: Menschen, die in Deutschland Asyl begehren, sollen auch nach ihrer Qualifikation und ihren Fähigkeiten befragt werden – also nach einem zentralen Teil ihrer Identität. Warum das bisher nicht verbindlich geschah? Die Antwort liegt auf der Hand: Flüchtlinge sollten sich hier nicht dauerhaft niederlassen, sie waren Gäste. Die Wirtschaft ist im Gegensatz zur Politik längst aufgewacht und hat gemerkt, dass hier mancher Rohdiamant ankommt, der zum Juwel geschliffen werden könnte – für den Einsatz im Handwerk zum Beispiel oder einen Job in der Pflege.

Touré setzt auf Pragmatismus und will alte Zöpfe abschneiden. In der Praxis wird sie beweisen müssen, wie locker sich bürokratische Hürden tatsächlich überwinden lassen. An mangelnden Deutschkursen könnte ihr Projekt bereits scheitern.