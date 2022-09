﻿C. Hiersemenzel zum Druck auf Justiz-Staatssekretär Carstens

Warum Ministerpräsident Daniel Günther in der Causa Otto Carstens nicht die Reißleine zieht, fragt sich KN-Landeshauskorrespondent Christian Hiersemenzel. Der Streit um den CDU-Staatssekretär droht längst auch die Arbeit von Justiz-Ministerin Kerstin von der Decken zu beschädigen.

Kiel. Die gesamte Richterschaft eines Landes stellt sich gegen den neuen Justiz-Staatssekretär, weil er nicht hinreichend den Verdacht einer Nähe zu rechtem Gedankengut ausräumen konnte – wann hat es so etwas in den vergangenen Jahrzehnten in Schleswig-Holstein schon mal gegeben? Wenige Wochen nach Beginn der Legislatur hat die neue Landesregierung einen Skandal.

Dabei geht es weniger darum, ob ein CDU-Mann wie Otto Carstens Mitglied in einer Studentenverbindung ist – das sind in konservativen Akademikerkreisen viele, was soll daran verwerflich sein? Dass aber ausgerechnet der sonst zurückhaltende Richterverband, unter dessen 750 Mitgliedern sich durchaus viele Alte Herren aus Studentenverbindungen befinden dürften, so unmissverständlich auf Distanz geht, sollte Ministerpräsident Daniel Günther und der CDU zu denken geben.