﻿Günther muss Farbe bekennen

Landesregierung und Kommunen in Schleswig-Holstein stellen sich in diesem Winter auf bis zu 20 000 weitere Flüchtlinge ein. Zur Versorgung stellt das Land den Städten und Gemeinden weiteres Geld in Aussicht. Doch damit beginnt das Gezerre, meint KN-Landeshauskorrespondent Christian Hiersemenzel.

Kiel. Vorerst gibt es wieder genügend frisches Geld. Die milliardenschwere Zusage des Bundes, die 16 Länder bei der Unterbringung und Versorgung der vielen Flüchtlinge nicht im Stich zu lassen, spült auch in Schleswig-Holstein 51 Millionen Euro zusätzlich in die Kassen. Mit dieser Zusage konnte die Landesregierung am Freitag beherzt ins Spitzengespräch mit den Kommunen gehen. Dabei beginnt im Norden jetzt erst das Gezerre.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Städte wie Kiel sind in den vergangenen Monaten kräftig in Vorleistung gegangen, wenn es darum ging, Menschen unterzubringen, an Schulen Container für Deutsch-Unterricht aufzustellen und kriegsversehrte oder schwerkranke Flüchtlinge aufwendig medizinisch zu versorgen. Dafür erwarten die Kämmerer so schnell wie möglich eine nachträgliche Unterstützung aus dem Landeshaushalt.

Die bislang breite Solidarität könnte Stück für Stück bröckeln

Dass Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer von der SPD nach der Gesprächsrunde trotz mancher Versicherung der Regierung betonte, dass man bisher nichts vereinbart habe, dass man in den nächsten Wochen gemeinsam an kleinen wie vor allem großen Details arbeiten müsse und dass er Günther & Co beim Wort nehme, wies nicht nur auf finanzielles Unbehagen hin: Die vielen Flüchtlinge könnten die Gesellschaft eines Tages vor eine Zerreißprobe stellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Eine Überforderung wollen alle politischen Akteure im Norden vermeiden. Nur: Sollten in diesem Winter tatsächlich weitere 20 000 Menschen nach Schleswig-Holstein kommen, könnte die breite Solidarität Stück für Stück bröckeln. Die Inflation, steigende Energiekosten und ein angespannter Wohnungsmarkt setzen die gesamte Gesellschaft einem Stresstest aus. Ministerpräsident Daniel Günther wird Farbe bekennen müssen, an welchem Punkt die Aufnahmebereitschaft endet.