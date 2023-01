Im Keller der von ihr angemieteten Doppelhaushälfte im Kreis Segeberg betrieb die 29-jährige Angeklagte über zwei Jahre lang eine professionelle Cannabis-Plantage. Am Freitag musste sich die Frau vor dem Kieler Landgericht wegen bewaffneten Drogenhandels verantworten.

Kiel/Norderstedt. Gemeinsam mit einem Komplizen hatte die Angeklagte in einer Doppelhaushälfte in Norderstedt eine professionelle Marihuana-Plantage eingerichtet. Doch die führende Rolle, die sie im Drogengeschäft gespielt haben soll, bestätigte sich im Prozess vor dem Kieler Landgericht nicht. Am Freitag kam die 29-Jährige mit zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung davon.