﻿Car-Sharing auf dem Land: Dörpsmobile immer beliebter in Schleswig-Holstein

Car-Sharing statt eigener Zweitwagen: Diese Idee wird auch auf dem platten Land beliebter. 32 Vereine bieten Dörpsmobile in Schleswig-Holstein an – Tendenz steigend. Für noch mehr Aufmerksamkeit gibt es am 2. Oktober eine Sternfahrt mit Informationstag auf dem Flugplatz Schachtholm.

Viele Menschen nutzen ein E-Auto – das ist die Idee hinter der Initiative „Dörpsmobil“. In 32 Orten Schleswig-Holsteins gibt es bereits solche Wagen, etwa in Gettorf, Schwedeneck und Ascheffel.

Ascheffel. Car-Sharing auf dem Land gehört noch nicht zum Alltag in Schleswig-Holstein, doch den nackten Zahlen nach sind die liebevoll „Dörpsmobile“ genannten Fahrzeuge durchaus auf rasanter Fahrt in die Herzen der Menschen. Seit 2016 haben sich 32 Vereine im ganzen Land gegründet, die ein Elektrofahrzeug für die Dorfbewohner betreiben. Ziel: Ressourcenschutz durch das Teilen eines Autos. Im Idealfall ersetzt das Dörpsmobil den Zweitwagen ganzer Familien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer sich unter Nutzern solcher Autos umhört, bekommt einen Eindruck von der Begeisterung für die Idee. Mehr als 1000 Schleswig-Holsteiner sind bereits davon überzeugt und gehören einem Verein an. Im Örtchen Ascheffel in den Hüttener Bergen zum Beispiel teilen sich regelmäßig rund 15 Menschen den kleinen Renault Zoe mit elektrischem Antrieb, der an der Bürgerbegegnungsstätte bereitsteht. Etwa die Familie Hagge: Angela und Helmut mit Tochter Merle, die gleich nebenan mit ihrem Freund Marvin Schröter lebt.

Zweitwagen abschaffen und Dörpsmobil nutzen

Das junge Paar ist gerade erst in den Verein eingetreten, denn beide Haushalte zusammen haben einen Plan: „Wir wollen unsere Zweitwagen jeweils abschaffen und stattdessen den Zoe nutzen“, erklärt Marvin Schröter. „Das bringt uns einen finanziellen Vorteil. Alle unsere privaten Autos sind ohnehin nicht gleichzeitig unterwegs“, sagt er. Helmut Hagge macht es bereits vor. Er fährt regelmäßig mit dem Dörpsmobil zu seinen ärztlichen Untersuchungen ins UKSH nach Kiel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Für die 90 Kilometer kostet das acht Euro, also zweimal vier Euro pro Stunde. Außerdem finde ich mit dem E-Auto dort immer einen günstig gelegenen Parkplatz an einer Ladestation“, so Hagge. Zwei Vorteile gegenüber der Fahrt mit dem Verbrenner. Hagge berichtet auch von einem anderen Aspekt des Dörpsmobils. „Zweck des Vereins ist das soziale Miteinander.“ So wird der Wagen etwa genutzt, um fahruntüchtigen Senioren zu ermöglichen, in dem 1000-Seelen-Dorf wohnen zu bleiben. Jüngere Einwohner fahren die Älteren dann damit ehrenamtlich zum Arzt oder zum Einkaufen.

Der Wagen hat sich inzwischen etabliert. „Auch die Feuerwehr nutzt ihn, zum Beispiel für Fahrten zu Lehrgängen. Dann muss nicht das große 7,5-Tonnen-Wehrfahrzeug auf die Straße“, sagt Vereinsvorsitzender Claus Nielsen. Er selbst besitzt zwar ein Privatauto mit Ottomotor, fährt aber auch Dörpsmobil. „Besonders für längere Strecken lohnt es sich bei den derzeitigen Spritpreisen.“

Lesen Sie auch

Das bestätigt Volker Drkosch. Sein Hobby Slot-Racing führt den 70-Jährigen regelmäßig nach Stein an der Ostsee, hin und zurück sind es 135 Kilometer. „Ein Besuch dort dauert inklusive Fahrt vier Stunden, die mich 16 Euro kosten. Das ist unschlagbar“, so Drkosch. Vor allem, weil er sich um nichts weiter kümmern müsse. „Das Fahrzeug wird technisch immer in Ordnung gehalten und ist versichert.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ascheffeler Dörpsmobil ist 100 Stunden im Monat unterwegs

Zu den Leihgebühren kommt jedoch noch ein Vereinsbeitrag von sechs Euro pro Monat hinzu. Beigetreten sind inzwischen 58 Ascheffeler. Dass davon nur rund ein Viertel den Wagen nutzt, hat unterschiedliche Gründe. „Ich wollte helfen, das Projekt anzustoßen. Ich bin selbst motorisiert, steige aber vielleicht später noch um“, sagt etwa Traute Grensing.

Der kleine Renault hat nach fast drei Jahren als Dörpsmobil fast 40 000 Kilometer auf dem Tachometer und bereits mehr als die Hälfte der Netto-Anschaffungskosten wieder eingespielt. Gebucht ist er im Monat bis zu 100 Stunden zu jeweils vier Euro. Die Kosten für Auto, Ladesäule und Netzanschluss betrugen 43 000 Euro, die zu 55 Prozent von der Aktivregion bezuschusst wurden. Den Rest streckte die Gemeinde vor, die nun die Einnahmen aus dem Betrieb erhält.

Lesen Sie auch

„Es braucht einige Zeit, bis die Menschen so ein Angebot annehmen“, weiß Gundula Staack, Vorstandsmitglied im Schwedenecker Dörpsmobil-Verein. Dessen Wagen wird im dritten Jahr noch nicht von jedem der gut 20 Mitglieder genutzt. „Aber wir haben jetzt zum Beispiel ein neues Baugebiet im Ort, in dem sich die jungen Menschen sicher fragen, wie opportun es ist, einen Zweitwagen vor der Tür stehen zu haben. Gerade in so einer Siedlung lassen sich etliche Autos sparen, das ist echt nachhaltig“, meint Staack.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dörpsmobil-Vereine in Schleswig-Holstein vernetzen sich

Die Frage sei: „Wie halten wir junge und alte Leute im Ort? Das geht nur, wenn sie irgendwie mobil bleiben.“ Dabei verstehe sich die Dörpsmobil-Idee als Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr. „Mit einer Handvoll Intensivnutzer lohnt sich so ein Auto schon, nötig ist eine vernünftige Grundlast“, sagt Henning Arndt vom Dörpsmobil Gettorf mit 20 bis 30 Mitgliedern. „Viele davon wollen das Angebot perspektivisch nutzen oder haben sich zum Beispiel angemeldet, damit ihre Kinder auf Semesterferien-Besuch mobil sind“, berichtet Arndt.

Dörpsmobil-Infotag auf dem Flugplatz Schachtholm Die Initiative „Dörpsmobil SH“ lädt am Sonntag, 2. Oktober, zu einer Informationsveranstaltung auf den Flugplatz Schachtholm in der Gemeinde Hörsten bei Rendsburg ein. Dazu brechen alle Dörpsmobile aus Schleswig-Holstein aus ihren Orten zu einer Sternfahrt auf. Vor Ort stehen sie nach einer Formationsfahrt auf dem Flugfeld von 14 bis 16 Uhr bereit, um Interessenten aus der Praxis zu berichten. Im Mittelpunkt steht das Car-Sharing als soziale, bezahlbare und umweltschonende Mobilitätsform. Mit dabei sind Experten, die unter anderem über Finanzierung, Versicherungen und Buchungssysteme aufklären. Schirmherr ist Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), veranstaltet wird das Treffen von der Akademie für die ländlichen Räume in Schleswig-Holstein (ALR). Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldungen sind unter info@doerpsmobil-sh.de möglich.

Um noch mehr Nutzer zu überzeugen, sollen die Angebote bekannter und weitere Vereine startklar gemacht werden. Dabei hilft Max Halbwachs, Projektkoordinator „Dörpsmobil SH“ bei der Akademie für die ländlichen Räume in Schleswig-Holstein (ALR). An ihn können sich Interessenten wenden. Die professionelle Vernetzung bringt Vorteile für alle Vereine. So können deren Mitglieder zum Beispiel eine App nutzen, „mit der sich das Auto digital buchen und öffnen lässt“, berichtet Halbwachs. Vorgestellt wird alles bei einem großen Infotag mit Sternfahrt am 2. Oktober auf dem Flugplatz Schachtholm bei Rendsburg.