﻿Carstens hält an Mitgliedschaft in seinen Studentenverbindungen fest

Justiz-Staatssekretär Otto Carstens bleibt unter massivem Druck. Nach seinem Auftritt im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags Schleswig-Holstein, wo er sich zur Mitgliedschaft in einer Studentenverbindung rechtfertigen musste, forderten SPD, FDP und SSW seinen Rücktritt.

Kiel. Justiz-Staatssekretär Otto Carstens hat sich am Mittwoch ein zweites Mal im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags rechtfertigen müssen. Nachdem die Opposition im August vor allem Fragen zu umstrittenen Formulierungen auf seiner Wahlkampfseite im Internet stellte, ging es diesmal um seine Mitgliedschaft in einer schlagenden Hamburger Studentenverbindung. Der CDU-Mann gehört dem Corps Irminsul nach eigenen Angaben seit 2002 an.

Wie berichtet, hatte die Neue Richtervereinigung Schleswig-Holstein am Dienstag kritisiert, dass das Corps Irminul immer wieder Kontakte mit der Burschenschaft Germania pflegt, die der Hamburger Verfassungsschutz 2019 als rechtsextrem einstufte. Über den sogenannten Hamburger Waffenring veranstalte man unter anderem gemeinsames Mensur-Fechten – zuletzt im Mai und Juli dieses Jahres. Carstens sollte sich im Ausschuss erklären und Zweifel an seiner politischen Eignung für das Amt als Staatssekretär ausräumen. Was zumindest aus Sicht von SPD, FDP und SSW auf ganzer Linie misslang.