﻿CDU-Bundesvize Karin Prien: „Maaßen verharmlost die NS-Rassenlehre“

Kiel. Nach umstrittenen Äußerungen des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen strebt die CDU ein Parteiausschlussverfahren an. Warum das zwingend notwendig ist, erklärt Karin Prien, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und stellvertretende Bundesparteichefin der Union, im Interview.

Frau Prien, Ihr Parteifreund Hans-Georg Maaßen hat kürzlich getwittert, dass die Politik in Deutschland von einem „eliminatorischen Rassismus gegen Weiße“ geprägt sei. Was halten Sie von dieser Aussage?

Karin Prien: Das ist natürlich totaler Unsinn. Viel schlimmer ist aber, dass Maaßen damit Verschwörungsmythen verwendet, die auch von der extremen Rechten in Deutschland und den Vereinigten Staaten bemüht werden. Er verharmlost damit Rassismus, er verharmlost die nationalsozialistische Rassenlehre.

Inwiefern bedient er Nazi-Stereotypen?

Es gibt keine Rassen. Das war ein theoretisches Fundament des Nationalsozialismus. Nachdem durch die Vereinten Nationen in den 1950er-Jahren bereits wissenschaftlich geklärt wurde, dass es für die Rassenlehre keine wissenschaftliche Grundlage gibt, holt er jetzt dieses Theorem wieder hervor, das auch von der Alt-Right-Bewegung in den USA, der AfD und den Rechtsextremen in Deutschland in ihren kruden Thesen zugrunde gelegt wird. Die Wahrheit ist, dass diese Rassentheorie Grundlage war für die Auslöschung von sechs Millionen Juden in Deutschland. Und deshalb benutzt man solche Bilder, die zudem keine wissenschaftliche Grundlage haben, nicht.

Inwiefern vertritt Maaßen Strömungen in Ihrer Partei, die gehört werden wollen?

Ich kann nicht erkennen, dass das eine Strömung in meiner Partei wäre. Natürlich gibt es konservative Strömungen in meiner Partei, die zu Recht erwarten, dass ihre Positionen in unserem parteiinternen Diskurs Berücksichtigung finden. Aber das, was Maaßen da tut, hat mit Konservativismus nichts zu tun, sondern er spielt mit rechtsextremen, antisemitischen Verschwörungsmythen, um die Brandmauer gegen die AfD immer weiter auszuhöhlen. Ich kenne wirklich keinen im Bundesvorstand der CDU, der eine solche Tendenz unterstützen würde.

Selbst Ihr Parteichef Friedrich Merz bezeichnet arabischstämmige Kinder und Jugendliche als „kleine Paschas“.

Ja, das ist eine Wortwahl, die ich nie verwenden würde. Er weist auf Probleme in der Integration in Deutschland hin, die es gibt. Er hätte es aber in einen größeren Zusammenhang stellen und aufzeigen müssen, was aus Sicht der CDU die Bedingungen sind, unter denen Integration besser gelingen kann. Die Wahrheit ist eben auch, die Integration gelingt in unserem Land bei den meisten Zuwanderern gut.

Gleichwohl gibt es gerade in der CDU Menschen, die der Meinung sind, dass Ihre Partei verstärkt über nicht gelungene Integration sprechen muss.

Ja, auch darüber müssen wir sprechen. Als moderne Volkspartei in einem Einwanderungsland, das wir nun einmal sind, geht es darum, Bedingungen für eine gelingende Integration zu definieren. Das heißt also nicht, dass man Missstände nicht benennt, da bin ich sehr dafür, aber schon mit einer geeigneten und respektvollen Wortwahl. Wir müssen verstärkt an Lösungen arbeiten, dazu gehört zum Beispiel ein verbessertes Angebot an Sprachkursen, aber auch mehr Integrationsdruck, wenn es darum geht, die deutsche Sprache zu erlernen. Das gilt sowohl für Kinder als auch für deren Eltern.

Sie fordern den Ausschluss Maaßens aus der CDU. Was gibt es da zu zögern?

Jahrelang war unsere Überlegung: Ein solcher Parteiausschluss ist juristisch schwierig, und wenn das Verfahren nicht zum Erfolg führt, schadet es mehr, als dass es nutzt. Aber ich sehe das inzwischen anders. Maaßen hat sich so radikalisiert; er provoziert uns als Union, weil er sich noch immer als deren Mitglied darstellt. Und er trägt als ehemaliger Verfassungsschutzpräsident eine hohe Verantwortung, so dass jetzt die Zeit gekommen ist, sich nicht nur von ihm wie bislang inhaltlich zu distanzieren, sondern einen klaren Schnitt zu machen. Jemand, der solche Thesen vertritt, hat in unserer Partei nichts mehr zu suchen. Er schadet der Union, und er schadet auch unserem Land.

Eigentlich müsste der Aufschrei in Ihrer Partei viel größer sein.

Erstmals hat sich auch die CDU in Thüringen klar von ihm distanziert und ihn zum Austritt aufgefordert. Der Generalsekretär Mario Czaja hat ihn aufgefordert, die CDU unverzüglich zu verlassen, der Parteivorsitzende Friedrich Merz hat sich von ihm distanziert, und die Prüfung von Ordnungsmaßnahmen bis zum Ausschluss sind jetzt in Gang gesetzt. Insofern ist mein Eindruck, dass die Situation anders ist als vor einem Jahr.

Welche Rolle spielt Ihr eigener Landesverband?

Wir haben als CDU in Schleswig-Holstein unter Beweis gestellt, dass man mit einem moderaten Mitte-Kurs nicht nur ein Ergebnis von weit mehr als 40 Prozent erreichen kann, sondern dass es darüber hinaus gelingt, die AfD aus dem Landtag herauszuhalten.

Sie sind seit vielen Jahren Mitglied in der CDU. Wie ist es für Sie, in derselben Partei zu sein wie Maaßen?

Danke für die Frage! Inzwischen ist es nicht nur für mich unerträglich. Es hat uns immer ausgezeichnet, dass wir sowohl weit in die Mitte, aber auch weit nach rechts integriert haben. Aber das Bedienen antisemitischer Verschwörungstheorien ist mit den Grundwerten meiner Partei, aber auch meinen persönlichen Grundwerten, auch als jemand mit jüdischem Hintergrund, nicht tolerierbar. Jeder Anschein einer Nähe zum Gedankengut der Nationalsozialisten darf in der CDU keinen Platz haben.