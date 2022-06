﻿CDU-Kreise: Madsen aus Rostock soll Wirtschaftsminister in SH werden

Wechselt er nun doch nach Kiel? Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen soll neuer Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein werden – heißt es in CDU-Kreisen.

Kiel/Rostock. Nun also doch? Der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (49, parteilos) soll Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein werden. Das ist von mehreren CDU-Quellen zu hören. Daniel Günther (CDU), der kommende Woche erneut zum Ministerpräsidenten gewählt werden soll, habe sich bei seiner Ministerliste entschieden. Madsen sei für das Wirtschaftsressort vorgesehen.

Madsen, ein gebürtiger Däne, ist seit etwa drei Jahren OB der größten Stadt in Mecklenburg-Vorpommern und war bereits vor einigen Wochen für das Ministeramt in Kiel im Gespräch. Günther wolle damit auch ein Zeichen in Richtung dänische Minderheit in Schleswig-Holstein setzen, hieß es. Madsen selbst schwärmte von Günther: „Das ist ein Ministerpräsident, den ich im höchsten Maße respektiere und bewundere. Es ist total spannend, wie er Neues umsetzt und was für eine Ausstrahlung er hat.“ Zur Personalie wollte sich Madsen zunächst nicht äußern. Aus der CDU hieß es aber: „Sie können davon ausgehen, dass das stimmt.“