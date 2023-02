﻿CDU Schleswig-Holstein will Ausländern Weg in den Arbeitsmarkt erleichtern

Die CDU Schleswig-Holstein will Zuwanderer leichter in den Arbeitsmarkt integrieren. Angesichts des hohen Fachkräftebedarfs in Handwerk, Gastronomie, Pflege und IT seien die bürokratischen Hürden nicht mehr nachvollziehbar, hieß es am Freitag auf einer Klausurtagung in Rendsburg.

„Gerade in Bereichen, in denen wir erhebliche Bedarfe an Arbeitskraft haben, ist es nicht ersichtlich, warum wir besonders hohe Hürden aufbauen, diese Arbeitskraft dem Arbeitsmarkt zukommen zu lassen“, heißt es im Positionspapier der CDU Schleswig-Holstein.

Rendsburg. Schleswig-Holsteins CDU setzt beim Thema Zuwanderung auf einen liberalen, differenzierten Kurs. Am Freitag verabschiedeten Vertreter von Landesvorstand und Landtagsfraktion auf einer Klausurtagung in Rendsburg ein Positionspapier unter dem Titel „Fachkräftelücke schließen – Wohlstand sichern“: Die Erwerbsquote von Frauen solle durch Teilzeitmodelle und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesteigert werden. Für Senioren brauche es flexible Anreize, um ihre Lebensarbeitszeit signifikant zu erhöhen. Darüber hinaus sollten ausländische Fach- und Arbeitskräfte angeworben und Zuwanderer schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden. Die Rede ist erneut vom Spurwechsel vom Asylverfahren in die reguläre Zuwanderung.

Damit bezieht die Nord-Union beim Umgang mit abgelehnten Asylbewerbern klar Position – auch gegen mächtige Parteifreunde in Berlin. Deutschland solle Personen mit gewisser Bleibeperspektive, aber noch ohne dauerhaften Aufenthaltstitel „die Möglichkeit eröffnen, auf dem Arbeitsmarkt schneller beziehungsweise überhaupt Fuß zu fassen“, heißt es unmissverständlich.

CDU betont: Integrationswille und Straffreiheit sind nicht verhandelbar

Voraussetzung sei, dass diese Menschen integrationswillig sind und straffrei leben. Nach einer gewissen Aufenthaltsdauer sollten keine Genehmigungen der Zuwanderungsbehörde mehr erforderlich sein. „Gerade in Bereichen, in denen wir erhebliche Bedarfe an Arbeitskraft haben, ist es nicht ersichtlich, warum wir besonders hohe Hürden aufbauen, diese Arbeitskraft dem Arbeitsmarkt zukommen zu lassen.“

Unverhohlene Kritik äußert die CDU an den Zuwanderungsbehörden. Die Bearbeitung von Anträgen dauere zu lang. „Es sollte niemand, der antragsberechtigt ist, mehr als zwölf Monate auf seinen Einbürgerungsbescheid warten müssen.“ Ausländische Fachkräfte würden sich im Wettbewerb um die besten Köpfe nur dann für Schleswig-Holstein entscheiden, wenn ihnen eine klare und kurzfristige Perspektive für den Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft gegeben werde. Wesentlich sei, dass die Einbürgerung erst am Ende eines gelungenen Integrationsprozesses stehen könne – nicht am Anfang.

Bis zum Jahr 2035 brauche das Land mindestens 90 000 Fach- und Arbeitskräfte aus dem Ausland. „Schon heute ist der Fachkräftemangel mit Händen zu greifen“, sagte CDU-Landeschef Daniel Günther. „Wir erleben im Alltag immer häufiger die Auswirkungen unbesetzter Stellen, sei es im Restaurant, in der Arztpraxis oder bei der hohen Auslastung im Handwerk.“ Der Norden müsse dem Wohlstandsverlust gegensteuern. „Das geht nur, wenn wir Fach- und Arbeitskräfte aus dem Ausland für Schleswig-Holstein begeistern, wenn wir Geflüchtete besser und schnellstmöglich in den Arbeitsmarkt integrieren und wenn wir das vorhandene Potenzial hier im Land stärker nutzen.“