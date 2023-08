﻿Warum Christian von Boetticher CDU-Spitzenkandidat für die Europawahl werden will

Kreis Pinneberg. Es ist eine überraschende Nachricht: Der Pinneberger CDU-Kreischef Christian von Boetticher will Spitzenkandidat seiner Partei in Schleswig-Holstein für die Europawahl 2024 werden. „Ich werde mich auf dem Landesparteitag am 5. Oktober für Listenplatz eins bewerben“, kündigte der 52-Jährige am Wochenende in einer Pressemitteilung an.

Angesichts der Tatsache, dass die CDU in Schleswig-Holstein bei der letzten Europawahl nur zweitstärkste Kraft geworden war und das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte erzielte, werde von Boetticher nun „alles dafür tun“, damit die Wählerinnen und Wähler das Vertrauen in die Europakompetenz der CDU zurückgewinnen.

Er wolle sich für eine nachhaltige Wohlstandspolitik stark machen, die den „wirtschaftlichen Interessen zum Schutz unserer Arbeitsplätze, den Fragen der sozialen Gerechtigkeit und einer Politik der Ressourcenschonung und des Klimaschutzes gleichsam Rechnung trägt“.

Von Boetticher trat 2011 wegen einer Beziehung mit einer Schülerin zurück

Der starke Zuspruch seiner Familie, ein „gutes Gespräch“ mit dem CDU-Landesvorsitzenden Daniel Günther und die Unterstützung des CDU-Kreisvorstandes in Pinneberg hätten ihn in seiner Kandidatur bestärkt.

Von Boetticher galt einst als Hoffnungsträger der Nord-CDU, war von 1999 bis 2004 Abgeordneter des Europäischen Parlaments, von 2005 bis 2009 schleswig-holsteinischer Landwirtschaftsminister, ab Juli 2009 auch Gesundheitsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Er war außerdem von 2010 bis 2011 Parteivorsitzender der CDU Schleswig-Holstein und Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2012.

2011 trat er allerdings von seinen hohen politischen Ämtern zurück, nachdem eine frühere Beziehung des Politikers zu einer 16-jährigen Schülerin öffentlich wurde. Anschließend fungierte er unter anderem bis 2022 als Geschäftsführer des Lebensmittelherstellers Köllnflocken.

CDU SH: Auch Niclas Herbst kandidiert wieder

Neben von Boetticher will auch der derzeitige Europaabgeordnete Niclas Herbst wieder als CDU-Spitzenkandidat antreten. Während Herbst eine persönliche Verbindung mit Parteichef Daniel Günther hat (Günther ist Patenonkel von einem von Herbsts drei Kindern), gilt das Verhältnis von Günther zu von Boetticher als angespannt.

Günther war 2011 CDU-Landesgeschäftsführer und wurde von von Boetticher für das Bekanntwerden der Beziehung mit der 16-jährigen Schülerin mitverantwortlich gemacht. Die beiden galten zuvor bereits als parteiinterne Kontrahenten. Die nächste Europawahl ist für die Zeit vom 6. bis 9. Juni 2024 datiert. Es wird die zehnte Direktwahl des Europäischen Parlaments.

