CDU und Grüne einigen sich beim Thema Schule in Schleswig-Holstein

Mehr Autonomie an Schleswig-Holsteins Schulen, mehr Unterstützung an sozialen Brennpunkten und mehr Unterricht in Mathematik und Deutsch: CDU und Grüne haben sich beim Thema Bildung einiges vorgenommen. Am Mittwoch einigten sich beide Parteien bei ihren Koalitionsverhandlungen auf erste Kernpunkte.

Kiel. CDU und Grüne in Schleswig-Holstein haben am Mittwoch ihre Gespräche über ein gemeinsames Regierungsbündnis fortgesetzt. Am Nachmittag tagte der 24-köpfige Lenkungsausschuss im Kieler Steigenberger-Hotel Conti Hansa. Nach gut eineinhalb Stunden präsentierte Ministerpräsident Daniel Günther an der Seite seiner Stellvertreterin Karin Prien und der beiden Grünen-Chefverhandlerinnen Monika Heinold und Aminata Touré Ergebnisse: Man wolle erstes klimaneutrales Industrieland werden, die Energiewende in Schleswig-Holstein beschleunigen und sich noch ehrgeizigere Ziele beim Ausbau regenerativer Energien setzen, sagte Günther. Es gehe um Planungsbeschleunigung und die Bekämpfung des Fachkräftemangels. Vor allem aber habe man sich zum Thema Bildung sehr schnell geeinigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bildungsministerin Prien betonte den Schulfrieden. Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte „können sich darauf verlassen, dass wir an der bisherigen Schulstruktur festhalten, dass wir andererseits aber an der Unterrichtsqualität an allen Schulformen weiterarbeiten – und dass wir das Thema Fachkräftegewinnung in den Mittelpunkt unserer Bemühungen stellen.“ Prien bezog sich in erster Linie auf künftige Lehrkräfte. Aus Fachkreisen war in den vergangenen Tagen aber auch zu hören, dass die berufliche Bildung wieder vom Wirtschafts- zurück ins Bildungsministerium wechseln soll. Nach dem Ausscheiden der FDP aus der Koalition sei der Weg für einen solchen Schritt frei, hieß es.

Prien (CDU): Schulen erhalten mehr Flexibilität

Prien sprach darüber hinaus von Bildungsgerechtigkeit, von einer pädagogisch fundierten Ausgestaltung des Ganztagsangebotes und davon, dass man das Konzept von Perspektivschulen, also Schulen an sozialen Brennpunkten, auch auf andere Schulen und Schularten übertragen wolle. Die digitale Ausstattung werde weiterentwickelt. „Wir wollen die Basiskompetenz von Kindern insbesondere in der Grundschule stärken und uns noch stärker als bisher um die Umsetzung der Bildungsstandards kümmern“, fuhr Prien fort. Gemeint sind damit in erster Linie die Fächer Mathematik und Deutsch. „Und wir wollen den Schulen mehr Autonomie einräumen: Sie sollen mehr Freiräume bekommen, um sich weiterzuentwickeln.“ Stundenkontingente würden flexibilisiert. Es gehe um Zukunftskompetenzen – „natürlich betrifft das den Bereich der Informatik, aber auch Bildung für nachhaltige Entwicklung und kulturelle Bildung. Hier sollen Schulen mehr Möglichkeiten erhalten, Dinge auszuprobieren. Damit gehen wir in Deutschland einen bisher nicht beschrittenen innovativen Weg.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Offen ist vorerst, ob und mit welchem pädagogischen Stellenaufwuchs die Vereinbarungen verbunden sind. Nach Angaben des Bildungsministeriums beschäftigt das Land an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen derzeit knapp 25 000 Lehrkräfte sowie 1500 Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst. Kostenpunkt: 1,37 Milliarden Euro.

Heinold (Grüne) besorgt wegen der europäischen Leitzinsen

„Natürlich wissen alle: Es wird über Geld gesprochen, und der Rahmen wird so abgesteckt, dass wir selbstverständlich alle Regeln der Schuldenbremse einhalten“, sagte Finanzministerin und Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold (Grüne) zu den Verhandlungen. „Das ist ja nicht eine Veranstaltung, wo es um Leichtigkeit und Prosa geht, sondern es geht um einen Koalitionsvertrag, mit Inhalt gefüllt, der Schwarz-Grün fünf Jahre belastbar tragen soll.“ Die Zinsentwicklung bereite ihr Sorgen. Zuletzt hatte die Europäische Zentralbank angekündigt, zum Juli die Leitzinsen im Euroraum um 25 Basispunkte anzuheben und damit die Zeit der Null- und Negativzinsen zu beenden. „Die vergangenen zwei Tage haben uns 14 Millionen Euro an Entwicklung gekostet“, sagte Heinold. „Sie sehen daran, wie schnell es gehen kann.“

CDU und Grüne einigten sich auch darauf, einen Koordinator für die Zusammenarbeit mit Dänemark einzusetzen. „Das ist ein neuer politischer Impuls“, sagte Touré. „Wir haben schon jetzt eine sehr enge Zusammenarbeit. Wenn wir sie institutionalisieren, stärkt das unsere wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Projekte.“ Ob ein neuer Koordinator mit Kopenhagen über den umstrittenen Wildschweinzaun sprechen soll? „Auch über dieses Thema haben wir intensiv gesprochen“, bestätigte Touré. Dänemarks Grenzpolitik habe in der Vergangenheit zu Verstimmungen geführt. „Wir haben großes Interesse daran, die Freundschaft mit Dänemark zu verstärken.“

Innenpolitik, Umwelt und Landwirtschaft bleiben Streitpunkte

Alle Seiten bemühten sich, im Koalitionspoker maximalen Optimismus auszustrahlen. Günther räumte jedoch ein, dass noch wichtige Punkte zu klären seien. Als Beispiel nannte er die Innenpolitik. Noch bis zum späten Donnerstagabend haben die Arbeitsgruppen Zeit, ihre Ergebnisse festzuzurren. Am Wochenende soll ein Gesamtpapier erstellt werden, bevor am Montag und Dienstag in der Hauptverhandlungsrunde sowie in kleineren Gruppen offene Fragen geklärt werden. Es bleibe beim Vorhaben, am kommenden Mittwoch einen geeinten Vertragsentwurf zu formulieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Dem Vernehmen nach ist der Ton insbesondere in der Arbeitsgruppe, die sich mit Landwirtschaft und Umwelt befasst, bisweilen ruppig. In den vergangenen Tagen hatte der Bauernverband öffentlichkeitswirksam gefordert, Agrarthemen nach zehn Jahren grüner Zuständigkeit endlich wieder in CDU-Hände zu legen. Vize-Präsident Klaus-Peter Lucht ist Mitglied im Verhandlungsteam der Union. Auf der Gegenseite trifft er unter anderem auf Tobias Goldschmidt. Der Grünen-Politiker war im Umweltministerium in der vergangenen Legislatur Staatssekretär, gilt als versierter Streiter für Umweltbelange und soll aus Sicht seiner Partei Minister werden. Aber für welches Ressort? Im Landeshaus wird seit Tagen darüber spekuliert, ob künftig Landwirtschaft und Umwelt angesichts des offenen Zwistes beider Parteien wieder getrennt verwaltet werden.