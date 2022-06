CDU und Grüne in Schleswig-Holstein unterzeichnen Koalitionsvertrag

Die Spitzen von CDU und Grünen in Schleswig-Holstein haben offiziell ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. CDU-Politiker Daniel Günther soll am Mittwoch zum Ministerpräsident wiedergewählt werden.

28.06.2022, Schleswig-Holstein, Kiel: Sabine Sütterlin-Waack (l-r), Schleswig-Holsteins Innenministerin, Tobias Koch (CDU), Fraktinsvorsitzender seiner Partei im schleswig-holsteinischen Landtag, Karin Prien (CDU), Schleswig-Holsteins Bildungsministerin, Daniel Günther (CDU), Schleswig-Holsteins Ministerpräsident, Monika Heinold (Bündnis90/Die Grünen), Schleswig-Holsteins Finanzministerin, Aminata Touré (Bündnis90/Die Grünen), voraussichtliche Ministerin für für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des zukünftigen Kabinetts in Schleswig-Holstein, Ann-Kathrin Tranziska (Bündnis90/Die Grünen), Parteivorsitzende und Lasse Petersdotter (Bündnis90/Die Grünen), Fraktionsvorsitzender seiner Partei im schleswig-holsteinischen Landtag halten den Koalitionsvertrag nach der Unterzeichnung beider Parteien in den Händen.

Kiel. Die führenden Vertreter von CDU und Grünen in Schleswig-Holstein haben am Dienstag in Kiel den gemeinsamen Koalitionsvertrag unterzeichnet. Es ist das erste schwarz-grüne Bündnis im nördlichsten Bundesland. In den vergangenen fünf Jahren hatten beide Parteien noch gemeinsam mit der FDP regiert.

Landesparteitage von CDU und Grünen hatten am Montagabend in Neumünster das Verhandlungsergebnis gebilligt. Nun kann Daniel Günther (CDU) am Mittwoch wieder zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Seine Stellvertreterin bleibt Finanzministerin Monika Heinold von den Grünen. Die neue Ministerriege soll nach Günthers Wiederwahl zum Regierungschef am Mittwoch im Landtag vereidigt werden.

Der CDU-Parteitag billigte den Koalitionsvertrag bei drei Enthaltungen einstimmig. Bei den Grünen gab es 112 Ja- , 4 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen.

