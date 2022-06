CDU und Grüne in SH: Stoff für Konflikte in vielen Bereichen

Viel Zeit bleibt nicht mehr. CDU und Grüne in Schleswig-Holstein verhandeln in diesen Tagen über einen neuen Koalitionsvertrag und geben sich alle Mühe, die Gemeinsamkeiten zu betonen. Dabei gibt es genügend Konfliktherde. Hier eine Auswahl.

Kiel.CDU und Grüne werden nicht müde, ihre Gemeinsamkeiten für eine künftige Koalition zu betonen. An diesem Mittwoch trifft sich im Kieler Steigenberger-Hotel Conti Hansa die 24-köpfige Lenkungsgruppe, um zentrale Punkte für einen gemeinsamen Vertrag festzuzurren. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), so ist im Landeshaus zu hören, macht Druck: Bereits Ende kommender Woche wolle er die Verhandlungen weitgehend abgeschlossen haben. Bis dahin müssen die Parteien aber noch zahlreiche Knackpunkte abräumen.

Finanzpolitik

Beim Geld sind sich CDU und Grüne schon in Kernfragen nicht einig. Die CDU bekennt sich zur Schuldenbremse: Kredite sind nur in Notzeiten hinnehmbar. Die Grünen wollen die Bremse dagegen lockern, um bestimmte Investitionen auf Pump zu finanzieren. Beide Parteien dürften sich in diesem Konflikt aber nicht verkämpfen, weil sich die Länder-Schuldenbremse nur mit einer Reform des Grundgesetzes ändern lässt.

In der vergangenen Legislatur hatten sich CDU, Grüne und FDP oftmals einigen können, weil für Herzensanliegen des jeweils anderen genügend Geld vorhanden war. In Zeiten voller Kassen fällt Großzügigkeit leicht. Das ist diesmal anders. Heikel sind insbesondere zwei Streitpunkte. Umstritten ist erstens die Reform der Grunderwerbsteuer: Die CDU will junge Familien beim Kauf der ersten selbst genutzten Immobilie komplett von der Erwerbsteuer befreien. Die Grünen fürchten Mindereinnahmen von bis zu 500 Millionen Euro jährlich und favorisieren ein für das Land günstigeres, weil einkommensabhängiges Programm für die Eigenheimförderung mit einem Zuschuss von 10 000 Euro für den Erstkauf oder Neubau einer Immobilie. Auch im zweiten Konflikt, der Reform der Grundsteuer, ist keine Lösung in Sicht. Die Grünen hatten in der Jamaika-Koalition durchgesetzt, dass Schleswig-Holstein das als kompliziert geltende Bundes-Steuermodell (wert- statt flächenorientiert) umsetzt. Die CDU möchte nach dem Vorbild anderer Länder ein einfacheres Modell einführen. Klar ist nur, dass die Zeit drängt. Die Finanzämter müssen in den nächsten Wochen allen Immobilienbesitzern die modellabhängigen Fragebögen zuschicken, damit die Reform wie geplant 2025 in Kraft treten kann.

Klimaschutz und Energie

Beim Klimaschutz liegen die Parteien besonders weit auseinander. Zwar betont Günther, wie wichtig ihm dieses Thema sei. Für die Grünen muss Schleswig-Holstein jedoch spätestens 2035 klimaneutral sein, während seine CDU dieses Ziel spätestens zehn Jahre später erreichen will. Der Streit ist deshalb bedeutsam, weil der Zeitpunkt über das Ausbautempo der erneuerbaren Energien entscheidet. Vor allem bei der Windenergie wollen die Grünen Tempo machen und Rotoren auf bis zu drei Prozent der Landesflächen aufstellen. Bisher sind zwei Prozent Landesfläche für Windkraft reserviert. Die CDU setzt dagegen auf Repowering vorhandener Standorte und den Ausbau von Offshore.

Landwirtschaft

Besonders augenfällig werden die Unterschiede bei der Landwirtschaft. Die Grünen setzen auf eine Agrarwende, weil insbesondere Tierhaltung signifikant viel CO2 erzeuge und das Klima schädige. Konkret würde die Partei maximal zwei Großvieheinheiten pro Hektar zulassen. Eine solche Begrenzung dürfte die CDU nicht mitmachen. In der Partei wurden in den vergangenen Wochen die Forderungen immer lauter, wonach das Agrar- wieder vom Umweltressort abgetrennt werden sollte. Jedenfalls dürfe man Landwirtschaft nicht mehr wie in den vergangenen Jahren den Grünen überlassen. „Unsere Wähler im ländlichen Raum erwarten von uns, dass wir uns um Agrarthemen selbst kümmern“, sagte am Dienstag ein wichtiges CDU-Mitglied. Bei den Grünen hält man einen solchen Schritt bislang für unangebracht.

Innere Sicherheit

Die CDU hat ihren Wählerinnen und Wählern versprochen, die innere Sicherheit zu stärken. Dazu gehört neben der personellen Stärkung der Landespolizei auch die Möglichkeit der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung sowie der Überwachung im öffentlichen Raum und online. Die Grünen lehnen dies alles mit Verweis auf den Schutz von Bürgerrechten ab. Schwierig ist auch die unterschiedliche Haltung zur Abschiebehaftanstalt Glückstadt. Die CDU hält am Betrieb fest, die Grünen würden die Einrichtung lieber heute als morgen schließen.

Verkehrspolitik

Der Ausbau der A 20 gehört für die CDU zu den Leitplanken der Verkehrspolitik. Auch wenn das Land die Planungen in der vergangenen Legislatur an die Bundesplanungsgesellschaft Deges abgegeben hatte, bedarf es doch in vielen Punkten der Unterstützung des Landes. Die Grünen knirschen jedoch bei diesem Projekt, an dem vor allem Umweltorganisationen so viel Kritik äußern, noch immer mit den Zähnen – zumal sich die Partei untereinander nicht einig ist. Während die Grüne Jugend die Planungen am liebsten einstampfen würde, verweisen gerade ältere Parteimitglieder auf Folgen für neue Ansiedlungen: Wenn doch die Westküste mit Firmen wie der schwedischen Batteriezellenfabrik Northvolt und einer zukunftsgerichteten Nutzung von Windstrom zum neuen Clean Energy Valley werden soll, dann müsse sie logistisch erreichbar sein.

Von Ulf Christen und Christian Hiersemenzel