﻿Schleswig-Holstein: CDU und Grüne wollen bestehende Corona-Regeln nicht so schnell ändern

Was aus den Empfehlungen namhafter Mediziner auf eine weitere Reduzierung von Corona-Maßnahmen in Schleswig-Holstein folgt? Vorerst nichts. Vertreter der Regierungskoalition aus CDU und Grünen hielten sich am Freitag bedeckt. Die Opposition aus SPD, FDP und SSW fordern dagegen Konsequenzen.

