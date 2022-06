﻿CDU und Grüne wollen Vermieter zur Verantwortung ziehen

Kiel. Kein Platz für Spekulanten und Abzocker: Die SPD hat mit ihrem Antrag auf ein neues Gesetz zum Schutz und Erhalt von Wohnraum bei der schwarz-grünen Regierungskoalition offene Türen eingerannt. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) verwies auf den neuen Koalitionsvertrag: Darin ist nicht nur davon die Rede, die Kappungsgrenze wieder einzuführen, um die Preise von Bestandsmieten bezahlbar zu halten. Man wolle für eine soziale Wohnungspolitik auch ein Wohnraumschutzgesetz einführen, das es Kommunen ermöglichen soll, aktiv gegen Missstände und drohende Verwahrlosungen vorzugehen. Gegen Vermieter, die kommunalen Auflagen nicht nachkommen, sollen Bußgelder verhängt werden können.

FDP kritisiert: erheblicher Eingriff in Eigentumsrechte

Bernd Buchholz, ehemaliger Wirtschaftsminister und jetzt FDP-Abgeordneter, warnte am Donnerstag im Landtag davor, dass es sich um einen massiven Eingriff in Eigentumsrechte handele. Auch mangele es an Wohnraum gerade mal an vier Orten Schleswig-Holsteins: auf Sylt, am Hamburger Rand und in Kiel. Dem widersprach Sütterlin-Waack. Zwar könne man nicht von einem flächendeckenden Problem sprechen. „Punktuell gibt es aber erhebliche Missstände, die ein Eingreifen erfordern. Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit und ein Schwerpunkt unserer Regierungsarbeit.“

Im Koalitionsvertrag haben CDU und Grüne auch verabredet, Mietwucher konsequent zu ahnden und die Zweckentfremdung von Wohnraum zu unterbinden. Dabei geht es vor allem um Ferienwohnungen. Zuletzt hatten Beschwerden von Bewohnern unter anderem am Kieler Mühlenweg 174/176 für Schlagzeilen gesorgt: Nach Angaben des Kieler Mieterbundes wurden dort viele Bewohnerinnen und Bewohner durch Drohungen und Einschüchterungen vertrieben.