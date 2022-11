﻿„Cell Broadcasting“: Warn-SMS erreicht nur etwa die Hälfte der Smartphones

Beim Warntag am 8. Dezember kommt mit dem „Cell Broadcasting“ ein neues Warnmittel zum Einsatz. Die SMS-Meldung werden viele Menschen aber nicht auf ihr Handy bekommen. Dies hängt vom Hersteller, dem Betriebssystem und der SIM-Karte ab. Der Bund hat eine Liste von empfangsbereiten Geräten erstellt.

Über „Cell Broadcasting“ sollen Menschen im Katastrophenfall schneller gewarnt werden. Die Warnmeldung gibt es per SMS aufs Smartphone.

Kiel. Der zweite bundesweite Warntag am 8. Dezember hält eine zentrale Neuerung parat: Zum ersten Mal wird in Deutschland das „Cell-Broadcasting“ (CB) getestet. In vielen anderen Ländern, zum Beispiel den USA, Niederlanden, Japan oder Griechenland, ist das System bereits etabliert. Im Katastrophenfall bekommt die Bevölkerung eine Warnmeldung per SMS aufs Handy geschickt. Das System soll bis Februar 2023 bundesweit einsetzbar sein.

Es gibt aber zwei Probleme. „Voraussetzung dafür, dass Smartphones auslösen, sind notwendige Updates der Betriebssysteme“, sagt Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Und: Ältere Handymodelle sind möglicherweise nicht an das System angeschlossen. Bei diesen lasse sich trotz enger Zusammenarbeit mit den Herstellerfirmen nicht verlässlich sagen, ob die Geräte systemfähig sind. Dies hänge vom Hersteller, der Hardware, dem Betriebssystem und der SIM-Karte ab, so die Ministerin.

Warntag: BBK informiert über empfangsfähige Handys

Das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz (BBK) hat im Internet eine Geräte-Übersicht bereitgestellt, weist aber darauf hin, dass diese nicht vollständig ist. So sind zum Beispiel alle Apple-Geräte vom iPhone 6s bis zum iPhone 14 an das CB-System angeschlossen. Auch auf allen Apple-Uhren soll die Warnmeldung auftauchen. Das iPhone 6 oder 6 plus ist laut BBK nicht empfangsfähig. Die Liste beinhaltet auch Modelle der Hersteller Samsung und Sony.

Neben der Auflistung findet man auf der Internetseite auch Informationen der Hersteller zu gerätespezifischen Einstellungen für das CB-System. Eine Voraussetzung für die Nutzung des Systems ist die Anmeldung des Handys in einer Funkzelle. In Bereichen mit einem schwachen Handynetz bleiben die Geräte unter Umständen also auch stumm.

Teilweise haben die Netzbetreiber ihre Kundinnen und Kunden bereits per SMS über den bundesweiten Probealarm am 8. Dezember und die entsprechende Warnmeldung informiert. Etwa 50 Prozent der Geräte werden am Aktionstag eine solche auslösen. "Das ist eine Schätzung. Der Warntag ist ein Testlauf, aus dem wir uns wichtige Erkenntnisse für die Zukunft versprechen", sagt Ralf Kirchhoff, Leiter des Referates für Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz im Innenministerium.

SH-Innenministerin wirbt für Eigeninitiative am Warntag

Für Sütterlin-Waack ist bei diesem Test die Eigeninitiative der Bürgerinnen und Bürger von zentraler Bedeutung. Schwachstellen könnten am besten erkannt und behoben werden, „wenn möglichst viele Menschen sich beteiligen und den Behörden Rückmeldungen geben“. Kinder und Enkelkinder könnten sich im Vorfeld um die Handys der Großeltern kümmern.

Informationen zum "Cell Broadcasting", den empfangsbereiten Geräten und Hinweisen der Hersteller sind im Internet unter www.bbk.bund.de zu finden. Auf der Internetseite www.umfrage-warntag.de sowie in der Warn-App "Nina" wird am 8. Dezember ab 11 Uhr vom BBK ein Rückmeldeformular freigeschaltet.