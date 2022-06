Wer eine Flugreise plant, sollte zwei bis drei Stunden vor Abflug am Airport sein.

Flugreisen sind wieder möglich, die Nachfrage explodiert auch in Schleswig-Holstein. Doch die enorme Reiselust wird ausgebremst vom Personalmangel an Flughäfen. Gestrichene Flüge sorgen im Norden bei Urlaubern für Unmut und in Reisebüros für Überstunden.

Grit Petersen