﻿China-Frachter mit Windanlagen eckt im Nord-Ostsee-Kanal an

Fast 10 000 Seemeilen haben die Türme für Windkraftanlagen hinter sich, die in Kiel im Nordhafen liegen. Sie sind an Bord eines chinesischen Frachters, der am Mittwochmorgen im Nord-Ostsee-Kanal eine Havarie hatte.

Kiel. Der Stopp war nicht geplant. Am Mittwoch morgen machte der chinesische Frachter „Da Dan Xia“ in Kiel im Nordhafen fest. Bei der Voith-Pier kamen Beamte der Wasserschutzpolizei Kiel an Bord. Ursache war eine Havarie im Kanal.

Fast 10 000 Seemeilen hat das in Hongkong beheimatete Schiff hinter sich. Von dem Hafen Phu My in Vietnam war der Frachter am 16. August aufgebrochen und hatte via Suezkanal Kurs auf Nordeuropa genommen.