Schwangere haben es in Schleswig-Holstein oft nicht leicht. Geburtskliniken sind weit entfernt, immer mehr Kreißsäle schließen. Höchste Zeit für pragmatische Lösungen, findet KN-Landeshauskorrespondent Christian Hiersemenzel.

Kiel. Von einer Quadratur des Kreises war am Dienstag im Landeshaus die Rede, von einer männerzentrierten Politik und davon, dass der Bund dringend sein kompliziertes wie zugleich kurzsichtiges Vergütungssystem reformieren muss. Allein: Geholfen ist mit all diesem Lamento über den desolaten Zustand von Schleswig-Holsteins Geburtshilfe keiner einzigen Schwangeren. Seit Jahren ist das Problem bekannt: Die kaufmännischen Abteilungen vieler kleinerer Krankenhäuser müssen tricksen, um Kreißsäle wirtschaftlich zu betreiben. Es ist furchtbar teuer, rund um die Uhr eine Geburtsstation mit Hebammen, Gynäkologinnen, Anästhesisten, Pflegepersonal und technischer Ausrüstung vorzuhalten. Einigermaßen mühelos können sich das nur die stark frequentierten Häuser der großen Städte leisten. Für den ländlichen Raum zu sorgen, würde eine politische Entscheidung erfordern – und so etwas wie Biss und Durchsetzungsstärke. Stattdessen hat das Flächenland Schleswig-Holstein bald nur noch 16 Geburtsstationen. Wie armselig.

Schwere Geburt? Politiker der CDU skizzierten am Dienstag einen möglichen Ausweg. Der CDU-Sozialpolitiker Werner Kalinka zum Beispiel schlug vor, dass sich ein großer öffentlicher Medizinapparat wie das Universitätsklinikum mit anderen Kliniken zusammentun könnte, um eine Versorgung der Fläche zu gewährleisten. Pragmatismus ist tatsächlich das Gebot der Stunde. Maßgeschneiderte, wendige Lösungen sind nötig, weil sich der Riesentanker deutsches Gesundheitssystem doch kaum manövrieren lässt. Auch auf die Gefahr hin, pathetisch zu sein: Eine Geburt ist das größte Wunder, das uns das Leben beschert. Umso wichtiger wäre es also, Mütter und ihre Kinder bestmöglich zu unterstützen. Möge Schleswig-Holsteins neue Gesundheitsministerin von der Decken endlich den Knoten durchschlagen.