﻿Claus Ruhe Madsen – ein umstrittener Däne als Wirtschaftsminister

Der Däne Claus Ruhe Madsen war als Rostocker Oberbürgermeister durchaus Kritik ausgesetzt – nun wechselt er ins schwarz-grüne Kabinett nach Schleswig-Holstein. Der bisher parteilose, künftige Wirtschaftsminister will in die CDU eintreten.

Kiel. Der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen wird im neuen schwarz-grünen Kabinett von Daniel Günther (CDU) Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein – diese Nachricht hat für Verwunderung gesorgt. Denn Madsen ist nicht nur parteilos, sondern auch dänischer Staatsbürger. Günther lobt ihn in höchsten Tönen, doch in Rostock ist der Mann mit dem ausgeprägten Vollbart durchaus Kritik ausgesetzt.

Die Berufung Madsens sei ein "wichtiges Signal an unseren nördlichen Nachbarn", sagte Günther am Montag während des CDU-Parteitages, als er seine Ministerriege vorstellte. Madsen werde in die CDU Schleswig-Holstein eintreten, "weil er uns als Partei unterstützen möchte". Günther zeigte sich sicher, dass der "erfolgreiche Oberbürgermeister" nach seinem Wechsel nach Kiel "einen großartigen Job machen" werde.