﻿Landesverwaltung in SH hinkt eigenen Klimaschutzzielen hinterher

Kiel. Schleswig-Holstein steckt sich beim Klimaschutz hohe Ziele. Bis 2040 will man das erste klimaneutrale Industrieland werden, die CO2-Emissionen pro Kopf liegen unter dem bundesweiten Durchschnitt. Doch ausgerechnet die Landesverwaltung hinkt bei den eigenen Klimaschutzzielen hinterher.

In einem neuen Klimaschutzbericht des Umweltministeriums wird für das Jahr 2021 eine „deutliche Zielverfehlung“ festgestellt. 2021 verursachte die Landesverwaltung Emissionen von insgesamt 132 900 Tonnen CO2-Äquivalenten. In dieser Zahl sind nicht nur CO2-Emissionen enthalten, sondern auch andere Treibhausgase. Diese wurden in die entsprechende Menge CO2 umgerechnet, die über einen gegebenen Zeitraum dieselbe Erderwärmung bewirkt.

Knapp die Hälfte der Emissionen entstanden laut Bericht bei der Wärmeversorgung der Landesliegenschaften. Der Stromverbrauch macht mehr als ein Drittel aus, der Rest fiel im Bereich Mobilität an, beispielsweise bei Dienstreisen der Landesangestellten.

Landesverwaltung in SH muss bis 2045 treibhausgasneutral sein

Die Landesverwaltung ist gesetzlich dazu verpflichtet, ab 2045 treibhausgasneutral sein. Die neue schwarz-grüne Koalition möchte das nun bereits bis 2040 erreichen. Das Umweltministerium prüft, ob die aktuellen Maßnahmen ausreichen und eventuell beschleunigt umgesetzt werden müssen.

Die aktuellen Zahlen wirken zumindest wenig vielversprechend: Im Vergleich zum Jahr 2020 sind die Treibhausgasemissionen der Landesverwaltung insgesamt um knapp 14 Prozent gestiegen. Und: Nach dem eigenen, indikativen Zielpfad sollten die Emissionen im Jahr 2021 nur noch bei 111 000 Tonnen liegen.

Umweltministerium glaubt an Einhaltung der Klimaschutzziele

Dieser Wert wird deutlich gerissen. Selbst mit einer Kompensation durch den Kauf von CO2-Zertifikaten bleibt das Land unter der Zielvorgabe – zulässig ist nur eine Kompensation in Höhe von maximal zehn Prozentpunkten. Trotz der schlechten Werte gibt sich das Ministerium zuversichtlich, dass die Landesverwaltung bis 2040 treibhausgasneutral ist.

„Zwischen den Jahren sind Abweichungen sowohl nach oben als auch nach unten möglich“, heißt es auf Anfrage. Wichtig sei, dass das gesetzlich fixierte Zwischenziel 2030 erreicht werde. Das sieht vor, dass die Treibhausgasemissionen auf 49 000 (ohne Kompensation) bis 53 000 (mit Kompensation) Tonnen sinken müssen.

