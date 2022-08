Lübeck. Die Experten in Schleswig-Holstein reagieren verhalten bis ablehnend auf den Vorschlag des Weltärztebund-Vorsitzenden Frank Ulrich Montgomery, die Ständige Impfkommission (Stiko) solle die zweite Corona-Auffrischimpfung auch unter 60-Jährigen empfehlen. Dass die Stiko den zweiten Booster mittlerweile für alle ab 60 Jahren empfehle, sei gut, meinte er zudem.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Auch deutlich Jüngere sollten Zugang zur zweiten Auffrischimpfung haben, etwa wenn sie beruflich mit vielen Menschen in Kontakt kommen und deshalb ein höheres Infektionsrisiko haben", sagte Montgomery dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Bedingungen für zweite Auffrischimpfung

Die Stiko empfiehlt die zweite Auffrischimpfung seit vergangener Woche auch für Menschen ab 60 Jahren. Bedingung für die Auffrischung ab diesem Alter sei im Regelfall, dass die erste Booster-Impfung oder die letzte Corona-Infektion mindestens sechs Monate her sei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuvor hatte das Gremium den zweiten Booster nur Menschen über 70 Jahren, Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche und erhöhtem Risiko für schwere Covid-19-Verläufe ab fünf Jahren sowie Beschäftigten in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen empfohlen.

„Keine Daten, dass die vierte Impfung etwas nützt“

Auch Professor Helmut Fickenscher, Leiter des Instituts für Infektionsmedizin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, begrüßt die vierte Impfung für Menschen über 60 Jahre. Für alle, die jünger und dreifach geimpft seien, gebe es jedoch „keine wissenschaftlichen Daten, dass die vierte Impfung etwas nützt“.

Die Stiko müsse letztlich Nutzen und Schaden solch einer Impfung abwägen. „Und sie hat bislang wohl noch nicht die Fakten gefunden, die aufzeigen, dass die vierte Impfung für die gesamte Bevölkerung empfehlenswert ist“, sagt Fickenscher.

„Stiko maßgeblich“

„Dass rechtlich die Möglichkeit besteht, sich impfen zu lassen, reicht vielen nicht. Das sollte die Stiko in ihren Entscheidungen bedenken“, sagte Weltärztebund-Vorsitzender Montgomery. Zudem würden viele Ärzte und Krankenhäuser nur dann impfen, wenn eine positive Entscheidung der Stiko vorliege. Die Sicht bestätigte die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein in einer Mitteilung an die LN. „Für uns ist die Stiko-Empfehlung maßgebend“, schrieb deren Pressesprecher. „Weitergehende Empfehlungen geben wir nicht, da es sich bei der Stiko um die relevante und maßgebende Institution in Sachen Impfung handelt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hausärzteverband verweist auf Praxiserfahrung

Praktisch deckungsgleiche Positionen vertreten auch der Hausärzteverband und die Ärztekammer in Schleswig-Holstein. „Die Erfahrung, die wir in der Covid-Pandemie gemacht haben, ist, dass wir eine klare Richtschnur brauchen, damit das Impfen in den Hausarztpraxen funktioniert“, sagt Jens Lassen, stellvertretender Vorsitzender des Hausärzteverbands. „Und diese kommt von der Stiko.“ Sollten sich die Hausärzte anders verhalten, müsse erst ein Statement des Gremiums vorliegen. Er verwies aber darauf, dass unter 60-Jährige jetzt schon geimpft werden könnten. „Wir besprechen das mit den Patienten und machen das dann.“

„Können nicht sagen, was richtig oder falsch ist“

Die Empfehlungen der Stiko nannte Professor Henrik Herrmann, Präsident der Ärztekammer, „die Leitschnur des ärztlichen Handels“. Das Gremium habe die Ressourcen, um sich die verschiedenen Studien anzuschauen und Erfahrungen, die im Ausland gesammelt würden, in die Empfehlungen einfließen zu lassen. „Wir haben diese Ressourcen nicht und können daher auch nicht sagen, was richtig oder falsch ist.“

Hermann gab zu bedenken, dass „wir hoffentlich in einem Monat einen neuen Impfstoff haben“, einen an die Omikron-Variante angepassten. Patienten, die sich jetzt impfen ließen, könnten sich in ein oder zwei Monaten nicht eine fünfte Impfung abholen. Außerdem machte er deutlich, dass momentan nicht jeder eine erneute Impfung braucht. „Im Sommer hatten viele Menschen eine Infektion“, sagt er. „Die haben einen Schutz aufgebaut.“

Von Michael Dick