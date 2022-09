﻿Corona: CDU und Grüne streiten über Quarantäneregelung

Die Landesregierung verschiebt eine grundlegende Entscheidung: In den nächsten Wochen sollen sich Fachleute äußern, wie Schleswig-Holstein im Herbst und Winter mit Corona umgehen soll. Die CDU würde die Quarantäne lieber heute als morgen abschaffen. Die Grünen treten auf die Bremse.

Kiel. Müssen Menschen, die sich mit Corona infiziert haben, auch künftig mindestens fünf Tage in Isolation? Schleswig-Holsteins neue Landesregierung ist in diesem Punkt uneins: Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hält die Quarantäneregelung für nicht mehr zeitgemäß, während die Grünen lieber auf eine Empfehlung des Robert-Koch-Instituts warten. Die politische Konsequenz aus diesem Dissens war am Donnerstag im Landtag zu erleben. Dort blitzten FDP und SSW mit einem Antrag auf Abschaffung der Regelung vorerst ab. Stattdessen soll auf Antrag der Regierungskoalition zügig eine Expertenanhörung mit Fachleuten aus Medizin, Recht und anderen Wissenschaftsfeldern stattfinden.

Dabei ist der Fall aus Sicht der neuen Gesundheitsministerin eigentlich klar. „Die Infektionszahlen und die Lage in den Kliniken zeigen deutlich, dass wir uns am Übergang von der Pandemie in eine endemische Phase befinden“, sagte Kerstin von der Decken (CDU). Ja, das Virus sei weiterhin vorhanden. „Es trifft aber auf eine weitgehend immunisierte Bevölkerung, die zum Großteil geimpft, genesen oder beides ist.“ Auch verlaufe die Krankheit in der Regel mild. In dieser Phase brauche die Gesellschaft gezielte Maßnahmen wie Impfungen, Hygienemaßnahmen und eine präzise Diagnostik.