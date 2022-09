﻿Bettenbelegung: Krankenhäuser in SH wettern gegen neue Meldepflicht

Die Krankenhäuser müssen seit Sonnabend, 17. September, unter anderem Daten zur Bettenbelegung melden. Doch der kurze Zeitplan und technische Probleme sorgen in Schleswig-Holstein für Unmut. Roland Ventzke, Chef vom Städtischen Krankenhaus Kiel, spricht von einer „bodenlosen Unverschämtheit“.

Kiel. Am Donnerstagmorgen tippt Dr. Sabine Jobmann zum ersten Mal Zahlen in die neue Webanwendung des Robert-Koch-Insituts (RKI) ein. Es ist die Anzahl der belegten und betreibbaren Betten am Städtischen Krankenhaus in Kiel. Jobmann ist dort Chefärztin der Zentralen Notaufnahme.

Der eigentlich unspektakuläre Vorgang sorgte im Vorfeld für viel Ärger zwischen den Krankenhäusern und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) – daran hat sich wenig geändert. Es geht um Daten zur Corona-Pandemie und technische Unzulänglichkeiten.