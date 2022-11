﻿Corona: Experte fordert PCR-Tests nur noch bei schweren Erkrankungen

Kiel. Schleswig-Holstein ist trotz hoher Corona-Infektionsraten weitgehend zur Normalität zurückgekehrt. Wer sich infiziert hat, aber nicht krank fühlt und keine Symptome aufweist, soll zur Arbeit gehen – wenn auch an den ersten fünf Tagen in Innenräumen nur mit Maske. Das Kieler Gesundheitsministerium betonte am Montag auf Nachfrage, dass man die Lage weiterhin beobachte. Man behalte sich vor, die Regeln gegebenenfalls wieder zu verschärfen.

„Das Land nutzt weiterhin Monitoring-Instrumente, um die Auslastung der Kliniken und des Gesundheitssystems engmaschig begleiten zu können“, sagte ein Sprecher. Die Entwicklung der Infektionszahlen und der Krankheitsschwere gehörten ebenso zu den gesetzlichen Meldepflichten nach dem Infektionsschutzgesetz wie die Belegung von Krankenhausbetten und der Intensivkapazitäten. All diese Kennzahlen würden weiterhin erhoben und zur Einschätzung der Lage hinzugezogen. Darüber hinaus bleibe man regelmäßig mit Fachleuten im Gespräch.

Infektionsmediziner Prof. Ott: „In Schleswig-Holsteins Laboren wird zu wenig sequenziert“

Aus Sicht des Infektionsmediziners und Gesundheitsamtsleiters im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Prof. Stephan Ott, reicht dieses Instrumentarium derzeit aus – zumal die Corona-Dunkelziffer ohnehin „dramatisch höher“ liege und sich Corona im Norden maximal ausgebreitet habe. „Allerdings müssen wir tatsächlich die Verbreitung neuer Virusvarianten beobachten“, sagte er. „In Schleswig-Holsteins Laboren wird zu wenig sequenziert“, das heißt die Proben würden zu wenig auf Virus-Mutationen geprüft. Ott plädiert dafür, nur bei Patientinnen und Patienten mit schweren Krankheitssymptomen einen PCR-Test zu machen – also bei Erkrankten, die beim Arzt oder im Krankenhaus landen. „Ein solches Vorgehen wäre allerdings wichtig und würde ein Monitoring ermöglichen; es wäre eine wichtigere Information als die Gesamtzahl der Infektionen“, sagte der Gesundheitsamtsleiter. „Eindämmen können wir Corona ohnehin nicht mehr.“

Unterdessen verweist das Kieler Gesundheitsministerium auf Maßnahmen für den Fall, dass sich eine gefährliche Virusvariante ausbreitet. Das Bundesinfektionsschutzgesetz gebe den Ländern Instrumente an die Hand, um Infektionen einzugrenzen. Eine erweiterte Maskenpflicht wäre demnach möglich. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte kürzlich darauf hingewiesen, dass die aktuelle Corona-Verordnung des Landes, in der die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen geregelt wird, Ende 2022 ausläuft. Ähnlich wie der Abschied von der Corona-Isolationspflicht, den Schleswig-Holstein im norddeutschen Alleingang startete, sei auch ein maskenloser ÖPNV denkbar. Man strebe aber ein abgestimmtes Verfahren mit den Nachbarländern an.

Ob Schleswig-Holstein die Verordnung über Jahresfrist hinaus verlängert, stehe derzeit noch nicht fest, hieß es am Montag aus dem Gesundheitsministerium. „Die Landesregierung wird rechtzeitig über mögliche Anpassungen der Regelungen vor dem neuen Jahr informieren.“ In der jetzigen Phase gebe es Instrumente, „sich selbst wirksam durch die Corona-Impfung und erlernte Hygienemaßnahmen eigenverantwortlich zu schützen“.

An diesem Dienstagnachmittag kommen die Verkehrsminister von Bund und Ländern zu einer Sonder-Videositzung zusammen. Dann soll es auch um Masken im ÖPNV gehen, hieß es vorab.