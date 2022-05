Während die Ständige Impfkommission (Stiko) den Corona-Schutz für alle Kinder von fünf bis elf Jahren nun empfohlen hat, ist Schleswig-Holstein bereits einen großen Schritt vorangegangen. Dort liegt die Quote in dieser Altersgruppe, die bereits eine Spritze erhalten hat, bei mehr als 30 Prozent.

Kiel.Nahezu jedes dritte Kind zwischen fünf und elf Jahren in Schleswig-Holstein ist bereits gegen das Coronavirus geimpft. So groß ist der Anteil in keinem anderen Bundesland – obwohl bislang keine allgemeine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für diese Gruppe vorlag. Nachdem die Experten das nun nachgeholt haben, verspricht sich die Politik einen weiteren Schub für die Impfkampagne.

Die neue Empfehlung schaffe für Eltern zusätzliche Sicherheit bei der Impfentscheidung für ihre Jüngsten, so Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). „Das Virus ist nicht verschwunden. Mit Blick auf den Herbst ist die Corona-Schutzimpfung in jedem Fall zu empfehlen“, so Garg. Das gelte nicht nur für Kinder. Jeder solle seinen Impfstatus prüfen und nach den aktuellen Empfehlungen auffrischen oder nachholen.